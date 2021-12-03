Литовские фермеры оказались на грани краха без России и Китая

Вильнюс, 3 декабря. Агрессивная прозападная политика Литвы поставила под удар многие сферы экономики страны.

На данный момент на грани краха оказались фермеры, которые еще в 2014 году лишились возможности продавать свою продукцию в Россию. Теперь непродуманные шаги Вильнюса оставили производителей и без с трудом освоенного китайского рынка.

Интересно, что по формальным показателям осенью средняя закупочная цена на молоко в Литве выросла больше, чем на 6%, по сравнению с летним периодом. Такой рост оказался одним из самых быстрых в Евросоюзе.

Однако если углубиться в вопрос, становится понятно, что цена на молоко увеличилась в первую очередь из-за значительного сокращения конкуренции. Дело в том, что все больше животноводов уходят с рынка и прекращают свою деятельность, так как заниматься этим становится просто невыгодно.

Только за прошедший год две тысячи фермерских хозяйств Литвы прекратили свою деятельность. Например, в одном лишь Паневежском районе их число сократилось с 933 в 2017 году до 406 на текущий момент.

ИА «Политика Сегодня» / Алиса Денисова

Как объясняют ситуацию сами производители, корма и производственные затраты стремительно дорожают, а вот стоимость молока хоть и повысилась, но не сильно. В итоге полученная от реализации продукции прибыль просто не позволяет покрыть все издержки фермеров. При этом литовский рынок сбыта слишком мал, чтобы надеяться на улучшение дел.

Ситуацию могли бы хоть как-то спасти обширные рынки сбыта, но власти Литвы просто не оставили шансов своим производителям, поссорившись и с Россией, и с Китаем. Именно РФ до 2014 года была основным импортером литовской молочной продукции. После того, как Вильнюс не только одним из первых присоединился к западным санкциям, но и начал вести откровенно антироссийскую пропаганду, о продолжении взаимной торговли не могло быть и речи.

В то же время попытка литовских фермеров сбывать свою продукцию в Китай тоже закончилась провалом после ссоры Вильнюса и Пекина, которую спровоцировали именно власти Литвы.

Ранее стало известно, что Латвия оказалась одной из самых «зеленых» стран Евросоюза благодаря СССР.