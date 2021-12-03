Товарооборот между Россией и Африкой может побить рекорд 2018 года

Москва, 3 декабря. Показатель товарооборота между Россией и Африкой за 2021 год может побить рекорд 2018 года, сообщили аналитики издания Africa Journal.

Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ, экспорт в страны Черного континента за период с января по август 2021 года составил 8,9 миллиардов долларов. Это число уже превышает российско-африканский оборот 2018 года на 400 миллионов долларов. По прогнозу аналитиков, с учетом роста цен на сырьевые товары топливно-энергетического комплекса (ТЭК), такие как нефть и уголь, по итогу года показатель составит 21-22 миллиардов долларов.

Эксперты подчеркнули, что основной прирост пришелся не на традиционные категории (металлы, зерновые, ТЭК-продукты), а на машиностроительную и электротехническую индустрию. Также аналитики отметили ощутимую географическую диверсификацию с северной части материка к региону Центральной Африки.

Ранее ФАН сообщал, что страны Черного континента увеличили количество закупок российской колбасы. По прогнозам Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, к концу года экспорт мясной продукции в африканские государства превысит 55 000 тонн.