Министры иностранных дел ЦАР и Мали обменялись опытом в обеспечении безопасности населения

Дакар, 3 декабря. Глава внешнеполитического ведомства Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон встретилась с коллегой из Мали Абдулаем Диопом на восьмой конференции министров Форума по китайско-африканскому сотрудничеству (FOCAC-2021).

#FOCAC2021

Conversations enrichissantes et convergence de vues sur des sujets d’intérêt commun entre le #MAECI, SEM @AbdoulayeDiop8 et @sylvieBAIPO_RCA, SE Mme Ministre des Affaires Étrangères de la RCA ????????. pic.twitter.com/j1GqGxoLNJ — Ministère des Affaires étrangères du Mali (@MaliMaeci) December 1, 2021

Дипломаты обсудили укрепление партнерских отношений между Банги и Бамако. Министр иностранных дел Мали проявил повышенный интерес к опыту Центральноафриканской Республики в вопросах обеспечения безопасности мирного населения и территориальной целостности государства.

Global Look Press / © MFA Russia / via Globallookpress.com

Представительница ЦАР подтвердила намерение правительства развивать комплексное сотрудничество с малийскими коллегами и в ближайшем будущем заняться совместной работой над проектами, которые помогут улучшить жизнь дружественных стран.

Ранее Байпо-Темон встретилась с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И. Дипломат заявил, что Пекин планирует вывести плодотворное партнерство с Банги на новый уровень.