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Министры иностранных дел ЦАР и Мали обменялись опытом в обеспечении безопасности населения

Весь мир
Министры иностранных дел ЦАР и Мали обменялись опытом в обеспечении безопасности населения
facebook.com  /  @maecentrafrique

Дакар, 3 декабря. Глава внешнеполитического ведомства Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон встретилась с коллегой из Мали Абдулаем Диопом на восьмой конференции министров Форума по китайско-африканскому сотрудничеству (FOCAC-2021).

Дипломаты обсудили укрепление партнерских отношений между Банги и Бамако. Министр иностранных дел Мали проявил повышенный интерес к опыту Центральноафриканской Республики в вопросах обеспечения безопасности мирного населения и территориальной целостности государства.

Министры иностранных дел ЦАР и Мали обменялись опытом в обеспечении безопасности населения
Global Look Press / © MFA Russia / via Globallookpress.com

Представительница ЦАР подтвердила намерение правительства развивать комплексное сотрудничество с малийскими коллегами и в ближайшем будущем заняться совместной работой над проектами, которые помогут улучшить жизнь дружественных стран.

Ранее Байпо-Темон встретилась с главой внешнеполитического ведомства Китая Ван И. Дипломат заявил, что Пекин планирует вывести плодотворное партнерство с Банги на новый уровень.

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африка дакар цар мали
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