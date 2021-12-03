Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 22:18
22:17
Общество
Клинцевич указал на проблемы ЖКХ Петербурга, которые привели к трагедии на Краснопутиловской улице
22:00
Весь мир
В выставочном центре Дамаска была представлена продукция 164 иранских компаний
21:57
Общество
Дагестан вошел в число регионов России с наименьшим показателем коллективного иммунитета
21:30
Армия
Украинские разведчики поймали Запад и Киев на лжи о «российском вторжении»
21:21
Армия
Кадры испытаний российской контрснайперской винтовки «Опустошитель» появились в Сети
21:18
Весь мир
Иорданцы выступили против внесения поправок в Конституцию
21:17
Весь мир
Сельскохозяйственный фестиваль AlimenTerre пройдет в ЦАР
21:16
Экономика
Литовские фермеры оказались на грани краха без России и Китая
21:15
Весь мир
Товарооборот между Россией и Африкой может побить рекорд 2018 года
21:15
Общество
Улучшить жизнь маломобильных: Крым остро нуждается в создании медцентра для инвалидов
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Глава миссии ООН уехал в Нью-Йорк после инцидента с миротворцами у дворца президента ЦАР

Весь мир
Глава миссии ООН уехал в Нью-Йорк после инцидента с миротворцами у дворца президента ЦАР
flickr.com  /  Hervé Serefio

Банги, 3 декабря. Инцидент возле резиденции президента сильно охладил отношения между руководством многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) и Правительством Центральноафриканской Республики, заявили аналитики информационного портала ABangui.

«Проникновение египетских миротворцев на закрытую территорию перед дворцом лидера ЦАР и их бегство, в ходе которого они насмерть сбили ребенка, привело к ощутимому разрыву между Фостен-Арканжем Туадера и руководителем "голубых касок" Манкером Ндиай.

Ситуация дошла до того, что глава миротворцев ООН уехал в Нью-Йорк, оставив исполнять собственные полномочия заместителя. МИНУСКА всеми силами избегает контакта с официальными властями Центральноафриканской Республики», — говорится в материале издания.

Глава миссии ООН уехал в Нью-Йорк после инцидента с миротворцами у дворца президента ЦАР
flickr.com / Eskinder Debebe

Также журналисты отметили, что руководство миссии осталось недовольно решением Специального уголовного суда Банги, оправдавшего министра животноводства Хасана Буба. Именно по обращению начальства миротворцев ООН его поместили под арест.

Правоохранители не нашли доказательств обвинений, выдвинутых МИНУСКА в адрес политика, и отпустили его из-под стражи.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Глава миссии ООН уехал в Нью-Йорк после инцидента с миротворцами у дворца президента ЦАР
африка цар
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать