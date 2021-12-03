Глава миссии ООН уехал в Нью-Йорк после инцидента с миротворцами у дворца президента ЦАР

Банги, 3 декабря. Инцидент возле резиденции президента сильно охладил отношения между руководством многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) и Правительством Центральноафриканской Республики, заявили аналитики информационного портала ABangui.

«Проникновение египетских миротворцев на закрытую территорию перед дворцом лидера ЦАР и их бегство, в ходе которого они насмерть сбили ребенка, привело к ощутимому разрыву между Фостен-Арканжем Туадера и руководителем "голубых касок" Манкером Ндиай. Ситуация дошла до того, что глава миротворцев ООН уехал в Нью-Йорк, оставив исполнять собственные полномочия заместителя. МИНУСКА всеми силами избегает контакта с официальными властями Центральноафриканской Республики», — говорится в материале издания.

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Также журналисты отметили, что руководство миссии осталось недовольно решением Специального уголовного суда Банги, оправдавшего министра животноводства Хасана Буба. Именно по обращению начальства миротворцев ООН его поместили под арест.

Правоохранители не нашли доказательств обвинений, выдвинутых МИНУСКА в адрес политика, и отпустили его из-под стражи.