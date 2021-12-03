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Ветеран ВС Греции Атламазоглу: ВМС США не хватает авианосцев для противостояния с Россией

Армия
Ветеран ВС Греции Атламазоглу: ВМС США не хватает авианосцев для противостояния с Россией
wikipedia.org  /  U.S. Navy / Public Domain

Вашингтон, 3 декабря. Военно-морские силы США нуждаются в дополнительных авианосцах в Азиатско-Тихоокеанском регионе для сдерживания России и Китая. Об этом заявил обозреватель американского портала 19FortyFive, ветеран Вооруженных сил Греции Ставрос Атламазоглу.

Ранее командующий Седьмым флотом ВМС США вице-адмирал Карл Томас призвал Пентагон многократно увеличить количество авианосцев в Индо-Тихоокеанском регионе для противостояния с Москвой и Пекином, передает «ПолитРоссия».

«ВМС США располагают десятью авианосцами, однако они не отправляют их одновременно в один конкретный регион. Глобальные интересы Америки вынуждают эти суда рассредоточиться по семи морям, при этом некоторые из них проходят техническое обслуживание в порту», — пояснил Атламазоглу.

По его словам, США должны использовать авианосцы союзников, чтобы укрепить свои позиции в стратегически важном регионе. Так, у ВМС Великобритании есть HMS Queen Elizabeth. Французский флот же располагает авианосцем Charles de Gaulle. Кроме того, Вашингтон может рассчитывать на помощь Индии из-за ее напряженных отношений с Китаем. При этом эксперт подчеркнул, что готовность США поставить под удар флот союзников в противостоянии с РФ и КНР может обернуться непредсказуемыми последствиями, так как мощь Москвы и Пекина в Тихом океане продолжает увеличиваться.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отправка кораблей ВМС США и других стран НАТО к российским границам демонстрирует нежелание Запада вести диалог с Москвой. По словам министра, подобные действия Вашингтона подталкивают его союзников к конфронтационной политике, передает телеканал «360».

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