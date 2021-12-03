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Лидер ЦАР Туадера: вбросы иностранных СМИ отражают истинные цели западных держав

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 21:06
Весь мир
Лидер ЦАР Туадера: вбросы иностранных СМИ отражают истинные цели западных держав
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 3 декабря. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера осудил дезинформационную кампанию ангажированных СМИ, направленную на инфантилизацию и очернение репутации легитимных властей ЦАР. Об этом сообщили ведущие Raadio Lengo Songo.

«Я недоволен деятельностью западных изданий. Наше государство, жители и правительство имеют право на уважение. Это отражает истинное мнение о нас некоторых иностранных игроков.

Именно поэтому мы отдаем предпочтение дружественным странам.

Я подтверждаю нашу готовность развивать сотрудничество с державами, которые заинтересованы в выстраивании двустороннего сотрудничества и открытого диалога. Нам нужны бескорыстные партнеры, желающие помочь Центральноафриканской Республике с решением проблем и не намеренные насильственно вмешиваться в наши внутренние дела», — заявил Туадера.

Лидер ЦАР Туадера: вбросы иностранных СМИ отражают истинные цели западных держав
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Политический вектор лидера ЦАР уже принес высокий результат. Сотрудничество с Россией фактически спасло страну от разрушения. При консультативной поддержке отечественных специалистов национальная армия (FACA) сорвала попытку государственного переворота и ликвидировала основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

Подробнее о том, каких успехов добились бойцы правительственных войск благодаря обучению у российских инструкторов, можно прочитать в материале международной редакции Федерального агентства новостей.

Лидер ЦАР Туадера: вбросы иностранных СМИ отражают истинные цели западных держав
Федеральное агентство новостей /

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африка цар
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