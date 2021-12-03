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Чадские наемники убили более 30 жителей ЦАР на границе с Камеруном

Весь мир
Чадские наемники убили более 30 жителей ЦАР на границе с Камеруном
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Банги, 3 декабря. Более 30 центральноафриканцев погибло в результате двух нападений боевиков из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Радикалы атаковали деревни Кайта и Байенгу на границе с Камеруном, сообщает Radio Lengo Songo.

«Агрессивные вооруженные бандформирования и иностранные наемники продолжают террор мирного населения, чтобы дестабилизировать ситуацию в Центральноафриканской Республике. Жертвой последних нападений стало 30 граждан ЦАР и два военнослужащих национальной армии (FACA).

Политические аналитики уверены, что за нападениями стоят боевики из Чада, которые незаконно проникли на территорию нашего государства. Местные жители подтвердили это предположение, так как в последнее время регулярно наблюдают подозрительную активность на границе с враждебной страной», — говорится в материале издания.

Согласно информации, поступившей от корреспондентов Afrique Media, агрессия Чада напрямую связана с Францией. Желая вернуть контроль над бывшей колонией, давно получившей суверенитет, Пятая республика задалась целью найти подходящий инструмент для косвенного давления на ЦАР.

При поддержке Елисейского дворца чадское правительство приступило к строительству военной базы неподалеку от центральноафриканской границы и начало подготовку военного вторжения в соседнее государство.

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африка цар
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