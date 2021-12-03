Ливийский парламентарий назвал премьер-министра агентом Турции и «Братьев-мусульман»

Бенгази, 3 декабря. Депутат Палаты представителей Ливии Саид Амгиб назвал премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ) и претендента на пост президента Абд аль-Хамида Дабибу «последней картой успеха турецкого проекта» в североафриканской стране и «кандидатом от «Братьев-мусульман» (организация, запрещенная в РФ)».

Парламентарий на своей странице в Facebook заявил, что глава ПНЕ не хочет проведения выборов, намеченных на 24 декабря. Это связано с отсутствием гарантии того, что политик одержит победу в ходе голосования.

«Доказательством являются сбивчивые заявления его министра внутренних дел и давление, которое он все еще оказывает на некоторые учреждения с целью саботажа всего избирательного процесса или, по крайней мере, переноса», — сказал Саид Амгиб.

Депутат подтвердил, что Дабиба прибегнет к разжиганию военного конфликта, если все его попытки победить в президентской гонке провалятся. Глава кабмина действует согласно приказам, поступающим из-за рубежа.

«В силу того, что он является министром обороны, мы опасаемся, что его администрация воспользуется портфелем, который он твердо держал и отказался отдать, для возвращения призрака войны», — заявил парламентарий.

На днях Абд аль-Хамид Дабиба начал активно вести предвыборную кампанию. Для продвижения своей кандидатуры он выбрал лозунг «Мекамелин!» популярный среди сторонников «Братьев-мусульман».