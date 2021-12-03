Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 22:17
22:00
Весь мир
В выставочном центре Дамаска была представлена продукция 164 иранских компаний
21:57
Общество
Дагестан вошел в число регионов России с наименьшим показателем коллективного иммунитета
21:30
Армия
Украинские разведчики поймали Запад и Киев на лжи о «российском вторжении»
21:21
Армия
Кадры испытаний российской контрснайперской винтовки «Опустошитель» появились в Сети
21:18
Весь мир
Иорданцы выступили против внесения поправок в Конституцию
21:17
Весь мир
Сельскохозяйственный фестиваль AlimenTerre пройдет в ЦАР
21:16
Экономика
Литовские фермеры оказались на грани краха без России и Китая
21:15
Весь мир
Товарооборот между Россией и Африкой может побить рекорд 2018 года
21:15
Общество
Улучшить жизнь маломобильных: Крым остро нуждается в создании медцентра для инвалидов
21:14
Политика
Елена Панина: Норвегия не готова превращаться в некое подобие прифронтового государства
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Ливийский парламентарий назвал премьер-министра агентом Турции и «Братьев-мусульман»

Весь мир
Ливийский парламентарий назвал премьер-министра агентом Турции и «Братьев-мусульман»
twitter.com  /  @Dabaibahamid

Бенгази, 3 декабря. Депутат Палаты представителей Ливии Саид Амгиб назвал премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ) и претендента на пост президента Абд аль-Хамида Дабибу «последней картой успеха турецкого проекта» в североафриканской стране и «кандидатом от «Братьев-мусульман» (организация, запрещенная в РФ)».

Парламентарий на своей странице в Facebook заявил, что глава ПНЕ не хочет проведения выборов, намеченных на 24 декабря. Это связано с отсутствием гарантии того, что политик одержит победу в ходе голосования.

«Доказательством являются сбивчивые заявления его министра внутренних дел и давление, которое он все еще оказывает на некоторые учреждения с целью саботажа всего избирательного процесса или, по крайней мере, переноса», — сказал Саид Амгиб.

Депутат подтвердил, что Дабиба прибегнет к разжиганию военного конфликта, если все его попытки победить в президентской гонке провалятся. Глава кабмина действует согласно приказам, поступающим из-за рубежа.

«В силу того, что он является министром обороны, мы опасаемся, что его администрация воспользуется портфелем, который он твердо держал и отказался отдать, для возвращения призрака войны», — заявил парламентарий.

На днях Абд аль-Хамид Дабиба начал активно вести предвыборную кампанию. Для продвижения своей кандидатуры он выбрал лозунг «Мекамелин!» популярный среди сторонников «Братьев-мусульман».

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Ливийский парламентарий назвал премьер-министра агентом Турции и «Братьев-мусульман»
ливия дабиба
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать