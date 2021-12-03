«Ростов» на выезде сыграл вничью с «Зенитом» в матче 17-го тура РПЛ

Санкт-Петербург, 3 декабря. Матч 17-го тура чемпионата России по футболу между «Зенитом» и «Ростовом» завершился результативной ничьей.

Петербургский «Зенит» не смог обыграть «Ростов» в стартовой встрече 17-го тура РПЛ, которая проходила на стадионе «Газпром Арена». Счет в матче на 11-й минуте открыл форвард гостей Дмитрий Полоз, реализовавший пенальти. Вскоре нападающий «Ростова» Николай Комличенко увеличил преимущество команды Виталия Кафанова. Через шесть минут Клаудиньо сократил отставание «Зенита». После перерыва бразильский полузащитник петербургского клуба оформил свой первый дубль в РПЛ, поразив ворота Сергея Песьякова ударом с одиннадцатиметровой отметки.

Матч на «Газпром Арене» завершился со счетом 2:2. «Зенит» набрал 37 очков, продолжая возглавлять турнирную таблицу РПЛ. «Ростов», в активе которого стало 18 баллов, остался на 11-й позиции.