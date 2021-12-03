Китай поможет ЦАР в борьбе с пандемией COVID-19 и лечении тропических заболеваний

Дакар, 3 декабря. Министр иностранных дел ЦАР Сильви Байпо-Темон встретилась с коллегой из Пекина Ван И на полях восьмой конференции министров Форума по китайско-африканскому сотрудничеству (FOCAC-2021), сообщает Radio Lengo Songo.

«Китай готов вывести дружественное сотрудничество с Центральноафриканской Республикой на новый уровень и поддержать ее национальное возрождение. ЦАР является надежным партнером. Между Банги и Пекином давно установились уважительные взаимоотношения. Также мы хотим помочь африканскому государству в борьбе с пандемией COVID-19. Для этого мы предоставили нашим друзьям вакцины, инструменты для обследования и прочие материалы профилактики и контроля», — заявил Ван И.

Глава внешнеполитического ведомства Китая добавил, что Пекин также готов обменяться с центральноафриканским правительством опытом в борьбе с малярией и другими тропическими заболеваниями в целях улучшения здоровья и благополучия людей.

Ранее министр здравоохранения ЦАР рассказал о ситуации с пандемией COVID-19 в стране. На пять миллионов жителей республики зарегистрировали 12 000 инфицированных, из которых 7 тысяч уже выздоровели.