Иорданцы выступили против внесения поправок в Конституцию

Иорданские активисты обвинили короля Абдаллу II в попытках расширить свои полномочия через внесение поправок в конституцию, обсуждаемых парламентом в настоящее время.

Jordan’s king accused of expanding powers through constitutional amendments



https://t.co/cZmMJQyMwM pic.twitter.com/dTfzdwKl4c — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 3, 2021

Новые предложения по изменению главного закона страны изложены в 30 пунктах. Среди них, например, инициатива ввести новый принцип избрания главы правительства: сейчас его назначает единолично монарх, но реформа перекладывает эту задачу на парламент.

Среди других возможных поправок: увеличение числа законодателей до 138 с расширением участия в политике женщин и различных политических партий, понижение возрастного порога кандидатов до 25 лет, а также создание нового Совета национальной безопасности, возглавляемого королем и др.

Controversy in #Jordan’s Parliament over Constitutional Amendments Expanding King’s Powers https://t.co/VinBrsOc7b — Asharq Al-Awsat English (@aawsat_eng) November 23, 2021

Утверждение последней структуры вызвало массу вопросов у критиков власти. Данный орган будет призван отвечать за внешние политические дела, государственный бюджет и другие вопросы суверенитета и обороны. При условии, что его председателем станет монарх, состав совета будет включать премьер-министра, глав силовых ведомств, министров внутренних и иностранных дел, а также еще нескольких членов, утверждаемых главой государства.

Активисты встревожены тем, что поправки в конституцию наделяют короля исключительными полномочиями о назначениях и отправкой в отставку чиновников высших должностей: от начальника полиции до главы судебной системы и муфтия.

Критики считают спорными пункты, которые фактически наделяют Абдаллу II большей властью и подрывают возможности других иорданских политиков. При этом большинство граждан не доверяет нынешнему парламенту, рассматривающему новые инициативы.

Простые жители королевства выражают свое стремление к демократии и хотят добиться того, чтобы их мнение имело вес в определении дальнейшей политики страны. С этой целью сейчас организованы митинги.

#JomaaAlMesmari writes: "Jordan is rapidly becoming an absolute monarchy with all power concentrated in the hands of the King. This is what the constitutional amendments aim to achieve."https://t.co/TstoSdLKDV — Daraj درج (@Daraj_media) November 30, 2021

Официальный Амман, напротив, обосновывает свои инициативы необходимостью облегчить координацию между военными и гражданскими институтами, что, например, сможет обеспечить такой орган как Совет нацбезопасности государства.

Народное недовольство в Иордании во многом спровоцировано кризисом, которое сейчас переживает королевство. В период пандемии коронавируса у традиционно ориентированной на туристов страны начались финансовые проблемы, а безработица существенно выросла. При этом позиции власти подрывает недавняя попытка государственного переворота, которую смогли оперативно пресечь спецслужбы. Также доверие к монарху подорвала и публикация скандального «Досье Пандоры», где были обнародовавшего данные об оффшорных счетах Абдаллы II и его собственности за рубежом.