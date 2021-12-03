Росстат: доля россиян за гранью бедности уменьшилась на 1,8 процентного пункта

Москва, 3 декабря. Российское статистическое ведомство первые опубликовало оценку благосостояния граждан с использованием метрики «границы бедности».

Понятие «граница бедности» ввели в Правительстве РФ. В третьем квартале текущего года она составила 11 970 рублей дохода в месяц для всего населения страны.

«По сравнению с третьим кварталом 2020 года численность россиян с доходами ниже границы бедности снизилась на 2,8 миллиона человек, а их доля — на 1,8 процентного пункта», — приводит РБК данные Росстата.

Замену «уровня бедности» на «границу бедности» ранее объяснили в Министерстве труда. Там подчеркнули, что новая метрика не повлияет на предоставление мер социальной поддержки.