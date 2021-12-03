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В России начали строить уникальные плавучие СПГ-заводы

Экономика
В России начали строить уникальные плавучие СПГ-заводы
wikipedia.org  /  Maciek Kwiatkowski / CC BY-SA 4.0

Мурманск, 3 декабря. В Мурманской области с нуля идет строительство уникального плавучего завода по сжижению природного газа, аналогов которому в мире пока просто нет.

На создание одного предприятия по сжижению газа отводится полтора года. Первый, строящийся сейчас завод, должен быть готов уже к лету следующего года. При этом уже к 2025 году планируется построить три подобных предприятия.

Под возведение завода отвели территорию площадью в 260 гектаров. В строительстве задействованы два сухих дока и несколько бетонных заводов. А чтобы предприятие по переработке СПГ было сдано вовремя, 22 тысячи рабочих трудятся здесь круглосуточно в две смены.

На текущий момент будущий плавучий СПГ-завод находится на стадии возведения производственных модулей. Кроме того, уже залито основание из бетона площадью 150 на 350 метров и массой 450 тысяч тонн. При этом после окончания строительства он станет весить на 150 тысяч тонн больше.

Как рассказал заместитель начальника управления строительства модулей ЦСКМС Андрей Куликов, производственные модули собирают последовательно по принципу конструктора. Сначала металлоконструкции изготавливают и собирают между собой в специальном цехе, а затем происходит их покраска и сборка в единые модули.

В России начали строить уникальные плавучие СПГ-заводы
politexpert.net / Евгений Зайцев

«Это делается в одном месте, что позволяет практически собирать на регулярной основе аналогичные основания гравитационного типа и доставлять их в любое место мира», — рассказал генеральный директор «НОВАТЭК-Мурманск» Петр Оборин в интервью каналу «Россия 24».

Проектировщики и строители предусмотрели и то, что завод будет использоваться в сложных климатических условиях. В связи с этим, модули будут окрашены специальной краской, которая устойчива к низким температурам Крайнего Севера и высокой влажности.

После завершения строительства завод будет направлен к газовому месторождению проекта «Арктик СПГ-2» в Северный Ледовитый океан. При этом в дальнейшем газ отсюда пойдет в первую очередь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ранее российских пользователей Сети возмутил захват Украиной локомотивов РЖД.

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Все новости / Экономика / В России начали строить уникальные плавучие СПГ-заводы
россия плавучий завод
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