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Летчица-кругосветчик из Бельгии сделала остановку во Владивостоке

Общество

Свое кругосветное турне Зара Разерфорд начала еще в августе.

По ходу путешествия у летчицы запланировано посещение 52 стран, в том числе и России. Перед тем, как оказаться во Владивостоке, Зара уже побывала в некоторых наших городах. Девушка рассказала, что ранее из-за непогоды и сильного ветра ей пришлось ожидать вылета целых три недели.

«Я летаю вокруг земного шара, и сейчас я примерно на середине своего пути. Около месяца назад я достигла Анадыря, затем был Магадан. А потом я провела три недели в Аяне», — вспоминает путешественница.

Для кругосветки Зара выбрала сверхлегкий одномоторный самолет Shark UL. Уже через несколько дней ей предстоит долгий перелет в Сеул. Путешественница немного волнуется, потому что ей предстоит максимально осторожно облететь Северную Корею. Если все пройдет успешно, то, пролетев 50 тысяч километров, 19-летняя Зара станет самой молодой женщиной-пилотом, совершившей одиночное кругосветное путешествие.

По возвращении в Бельгию Разерфорд планирует поступить в университет и освоить информатику или электротехнику. Своим турне она хочет вдохновить других девушек не сдаваться и смело заниматься любимым делом. 

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