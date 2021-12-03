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Извержения вулканов привели к массовому вымиранию 450 млн лет назад

Наука
Извержения вулканов привели к массовому вымиранию 450 млн лет назад
Prt Scr youtube.com  /  FA Weather

Лондон, 3 декабря. Вымирание в Ордовике, которое произошло 450 млн лет назад, может быть связано с вулканической активностью, считают авторы статьи, опубликованной в журнале Nature Geoscience.

Приблизительно 450 миллионов лет назад произошло позднеордовикское вымирание, которое считается одним из крупнейших во всей истории Земли. Похолодание и оледенение привели тогда к тому, что погибли 85% всех существующих на тот момент видов живых организмов.

Ученые до сих пор дискутируют насчет того, что же все-таки стало причиной такого крупного катаклизма. Недавно британские специалисты пришли к выводу, что спровоцировать катастрофу могли две эпизода всплеска вулканической активности.

«Когда вулканический материал осаждается в океанах, он подвергается быстрым химическим изменениям. В том числе может высвобождаться фосфор», – комментирует Мартин Палмер, профессор из Саутгемптонского университета.

Как оказалось, исследования океанического дна могут пролить загадку на то, почему в позднем Ордовике началось похолодание. Ведь химические маркеры, которые исследователи обнаружили в отложения этой эпохи, однозначно указывают на два крупных вулканических извержения. В океане могли произойти сильные изменения океанических течений, что и стало одним из факторов глобального изменения климата.

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земля эволюция биология вымирание ордовик
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