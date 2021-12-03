Певица Анна Седокова заявила, что не приставала к продюсеру Константину Меладзе

Москва, 3 декабря. Экс-солистка украинской группы «ВИА Гра» Анна Седокова прокомментировала обвинения в том, что она якобы приставала к продюсеру Константину Меладзе.

Ирина Меладзе ранее заявила, что в нулевых одна из солисток коллектива настойчиво добивалась внимания Константина Меладзе. Тогда россияне решили, что речь шла о Седоковой.

«Недавно бывшая жена Валерия Меладзе сказала, что какая-то экс-солистка ломилась к Константину, мол, у нее трое детей. На меня столько хейта полилось! Это была не я, люди! Я не ломилась никуда!» — призналась исполнительница в эфире «Нового радио».

Седокова попала в «ВИА Гру» в 2002 году, она была первой рыжеволосей участницей коллектива. При ней группа, в которую также входили Надежда Грановская и Вера Брежнева, достигла наибольшего успеха.

Весной 2004 года певица покинула «ВИА Гру» ради брака с футболистом Валентином Белькевичем. От него звезда родила дочь Алину. Вскоре Седокова вернулась на сцену и начала сольную карьеру.

Ранее артистка заявила, что не стоит требовать от бывших мужей алименты на детей. Блогер Лена Миро посмеялась над словами Седоковой.