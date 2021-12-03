Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 22:16
22:00
Весь мир
В выставочном центре Дамаска была представлена продукция 164 иранских компаний
21:57
Общество
Дагестан вошел в число регионов России с наименьшим показателем коллективного иммунитета
21:30
Армия
Украинские разведчики поймали Запад и Киев на лжи о «российском вторжении»
21:21
Армия
Кадры испытаний российской контрснайперской винтовки «Опустошитель» появились в Сети
21:18
Весь мир
Иорданцы выступили против внесения поправок в Конституцию
21:17
Весь мир
Сельскохозяйственный фестиваль AlimenTerre пройдет в ЦАР
21:16
Экономика
Литовские фермеры оказались на грани краха без России и Китая
21:15
Весь мир
Товарооборот между Россией и Африкой может побить рекорд 2018 года
21:15
Общество
Улучшить жизнь маломобильных: Крым остро нуждается в создании медцентра для инвалидов
21:14
Политика
Елена Панина: Норвегия не готова превращаться в некое подобие прифронтового государства
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Завербованные «Моссадом» иранские ядерщики могли совершить диверсию в Натанзе

Весь мир
Завербованные «Моссадом» иранские ядерщики могли совершить диверсию в Натанзе
ТАСС  /  imago images/Xinhua

Тегеран, 3 декабря. Британский еженедельник Jewish Chronicle, публикующий статьи для еврейского населения, сообщил подробности диверсии, которую израильская спецслужба «Моссад» провела на иранском ядерном объекте в районе города Натанз. Издание при этом сослалось на анонимные источники внутри данной секретной организации.

Как заявляют авторы, подрыв комплекса по производству центрифуг был организован десятью учеными из Исламской Республики, которые были завербованы Израилем еще до строительства помещения. Взрывчатые вещества, тайно доставляемые на объект вместе с материалами и продуктами питания, закладывались в процессе создания зала с 2019 года. При этом сами ядерщики якобы не знали, что работают на Тель-Авив, поскольку считали, что действуют в интересах иранских антиправительственных групп. После диверсии все ее участники были доставлены в «безопасное место».

Первая группа взрывных устройств была задействована в 2020 году, став причиной сильного пожара. Тегеран тогда признал значительные повреждения инфраструктуры завода и сообщил, что производство центрифуг по обогащению урана последних поколений может быть сильно отсрочено. Второй подрыв произошел в апреле этого года. Изначально иранская Организация по атомной энергии сообщила об аварии, однако позже признала факт диверсии. В обоих случаях обвинения прозвучали в адрес Израиля, который, как обычно в таких случаях, воздержался от комментариев. Согласно публикации Jewish Chronicle, детонацией были якобы уничтожены 90% центрифуг, комплекс выведен из строя на срок до 9 месяцев, а проводимые там работы по созданию ядерной бомбы пришлось отложить.

Удар по Караджу

Помимо этого, «Моссад» провел и третью операцию, целью которой стал еще один объект по производству оборудования для обогащения урана в городе Карадж. Для удара агенты по частям доставили в Иран и на месте собрали специализированный беспилотник-квадрокоптер, использовавшийся для запуска ракет по заводу.

Операции планировались в течение 18 месяцев группой из тысячи сотрудников «Моссада» — агентов, аналитиков и техников. При этом США не имели к диверсиям отношения, как подозревали некоторые официальные лица и эксперты Исламской Республики. Как сообщалось ранее, Тель-Авив заявил о намерении продолжать диверсии, поскольку считает участие Ирана в переговорах по ядерной сделке в Вене лишь попыткой потянуть время для завершения создания атомного оружия.

Израиль за последние недели предоставил западным союзникам данные, якобы подтверждающие планы Тегерана довести уровень обогащения урана до 90%, что позволит ему создать бомбу с высоким КПД. По этой причине власти еврейского государства неоднократно заявляли о готовности в одиночку провести воздушную кампанию для уничтожения ядерных объектов Исламской Республики, если переговоры или диверсии не принесут желаемого результата.

Спорный результат

Стоит отметить, что в целом итоги операции оказались противоречивыми. Как отметили эксперты, после каждой подобной атаки Тегеран, напротив, ускорял прогресс в области атомных исследований.

В конечном итоге уровень обогащения урана был повышен с 3,67 до 60% менее чем за два года, а число произведенных центрифуг в восстановленном Натанзе может оказаться намного выше заявленного — Иран ограничил доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объект, а также отключил часть камер под предлогом их неисправности. Ряд аналитиков, включая западных, предположил, что Исламская Республика втайне резко активизировала производство оборудования и выработку высокообогащенного урана, чтобы создать «запас» на тот случай, если сделка в Вене все же будет заключена вновь.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Завербованные «Моссадом» иранские ядерщики могли совершить диверсию в Натанзе
израиль иран ядерная программа натанз
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать