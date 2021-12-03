Завербованные «Моссадом» иранские ядерщики могли совершить диверсию в Натанзе

Тегеран, 3 декабря. Британский еженедельник Jewish Chronicle, публикующий статьи для еврейского населения, сообщил подробности диверсии, которую израильская спецслужба «Моссад» провела на иранском ядерном объекте в районе города Натанз. Издание при этом сослалось на анонимные источники внутри данной секретной организации.

Как заявляют авторы, подрыв комплекса по производству центрифуг был организован десятью учеными из Исламской Республики, которые были завербованы Израилем еще до строительства помещения. Взрывчатые вещества, тайно доставляемые на объект вместе с материалами и продуктами питания, закладывались в процессе создания зала с 2019 года. При этом сами ядерщики якобы не знали, что работают на Тель-Авив, поскольку считали, что действуют в интересах иранских антиправительственных групп. После диверсии все ее участники были доставлены в «безопасное место».

As many as 10 nuclear scientists agreed to help destroy the centrifuge hall at the Natanz nuclear facility in April. However, it seems they did not know they were doing this on behalf of Israel, but rather for other dissident groups.https://t.co/WZg1qmnrlR — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) December 3, 2021

Первая группа взрывных устройств была задействована в 2020 году, став причиной сильного пожара. Тегеран тогда признал значительные повреждения инфраструктуры завода и сообщил, что производство центрифуг по обогащению урана последних поколений может быть сильно отсрочено. Второй подрыв произошел в апреле этого года. Изначально иранская Организация по атомной энергии сообщила об аварии, однако позже признала факт диверсии. В обоих случаях обвинения прозвучали в адрес Израиля, который, как обычно в таких случаях, воздержался от комментариев. Согласно публикации Jewish Chronicle, детонацией были якобы уничтожены 90% центрифуг, комплекс выведен из строя на срок до 9 месяцев, а проводимые там работы по созданию ядерной бомбы пришлось отложить.

Удар по Караджу

Помимо этого, «Моссад» провел и третью операцию, целью которой стал еще один объект по производству оборудования для обогащения урана в городе Карадж. Для удара агенты по частям доставили в Иран и на месте собрали специализированный беспилотник-квадрокоптер, использовавшийся для запуска ракет по заводу.

Операции планировались в течение 18 месяцев группой из тысячи сотрудников «Моссада» — агентов, аналитиков и техников. При этом США не имели к диверсиям отношения, как подозревали некоторые официальные лица и эксперты Исламской Республики. Как сообщалось ранее, Тель-Авив заявил о намерении продолжать диверсии, поскольку считает участие Ирана в переговорах по ядерной сделке в Вене лишь попыткой потянуть время для завершения создания атомного оружия.

Agents from Israel’s spy agency Mossad recruited unwitting Iranian scientists to sabotage the nuclear facility where they were employed by smuggling in explosives disguised as boxes of food https://t.co/quMFJG9Lhe — The Telegraph (@Telegraph) December 2, 2021

Израиль за последние недели предоставил западным союзникам данные, якобы подтверждающие планы Тегерана довести уровень обогащения урана до 90%, что позволит ему создать бомбу с высоким КПД. По этой причине власти еврейского государства неоднократно заявляли о готовности в одиночку провести воздушную кампанию для уничтожения ядерных объектов Исламской Республики, если переговоры или диверсии не принесут желаемого результата.

Спорный результат

Стоит отметить, что в целом итоги операции оказались противоречивыми. Как отметили эксперты, после каждой подобной атаки Тегеран, напротив, ускорял прогресс в области атомных исследований.

“The officials, who spoke on the condition of anonymity to describe a classified Israeli operation, said that the explosion had dealt a severe blow to Iran’s ability to enrich uranium and that it could take at least nine months to restore Natanz...” https://t.co/LjxDtc0fiv? — Noah Rothman (@NoahCRothman) April 12, 2021

В конечном итоге уровень обогащения урана был повышен с 3,67 до 60% менее чем за два года, а число произведенных центрифуг в восстановленном Натанзе может оказаться намного выше заявленного — Иран ограничил доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на объект, а также отключил часть камер под предлогом их неисправности. Ряд аналитиков, включая западных, предположил, что Исламская Республика втайне резко активизировала производство оборудования и выработку высокообогащенного урана, чтобы создать «запас» на тот случай, если сделка в Вене все же будет заключена вновь.