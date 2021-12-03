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Публикация FAZ о стратегической ошибке ФРГ в виде «СП-2» возмутила депутата Ананских

Политика
Публикация FAZ о стратегической ошибке ФРГ в виде «СП-2» возмутила депутата Ананских
nord-stream2.com  /  Nord Stream 2 / Paul Langrock

Москва, 3 декабря. Негативное и субъективное отношение к России в вопросе поставок газа необходимо убрать и обратиться к историческим фактам. Такое мнение выразил депутат Госдумы Игорь Ананских.

Политик прокомментировал статью обозревателя Николаса Буссе в газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) о «Северном потоке — 2». Автор публикации назвал газопровод «стратегической ошибкой» Германии.

«Совершенно глупое, необдуманное и очень непрофессиональное суждение, даже трудно понять, чем думал журналист в этот момент», — возмутился Ананских в интервью «Известиям».

Депутат Госдумы добавил, что Россия в течение 50 лет поставляет в Европу газ. Однако Москва никогда не политизировала этот вопрос. Между сторонами могли возникать некоторые дискуссии, которые касаются цен на газ, но это нормальное явления для экономических сделок, заключил он.

Ранее Николас Буссе выступил с критикой в адрес Германии из-за поддержки газопровода. Кроме того, обозреватель назвал проект «миной под стабильностью и безопасностью Европы».

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россия госдума германия северный поток - 2 ананских
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