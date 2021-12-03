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Больше половины ливанцев хотят навсегда уехать из страны

Весь мир
Больше половины ливанцев хотят навсегда уехать из страны
Global Look Press  /  Marwan Naamani

Результаты опросов общественного мнения в Ливане показали, что не менее 63% респондентов хотят навсегда покинуть страну. Такие народные настроения спровоцировал продолжающийся экономический и политический кризисы, серьезно усугубившиеся в последние годы.

Исследование проводил американский институт Gallup, сотрудники которого пообщались с тысячей взрослых ливанцев еще в августе 2021 года. Согласно итогам этого опроса, наиболее приоритетными направлениями для эмиграции граждане считают Канаду и Германию.

Всеобъемлющий кризис

В последние два года и без того не слишком благоприятная обстановка в Ливане еще более ухудшилась. Взрыв в порту Бейрута, повлекший за собой гибель 200 человек и разрушение значительной части столицы, стал поворотным событием, негативно повлиявшим на экономическую ситуацию.

Взрыв в Бейруте
Федеральное агентство новостей /

Цены на основные товары резко выросли, а стоимость национальной валюты с 2019 года упала на 90% — в начале недели соотношение ливанского фунта к доллару США составляло примерно 30 000 к 1. Финансовые сложности стали причиной того, что власти не могут закупать сырье для работы государственных электростанций, поэтому гос сектор сталкивается с постоянными веерными отключениями электричества. Граждане же стали еще больше зависеть от частных или личных генераторах, работающих на бензине.

Это в свою очередь было чревато обширными проблемами: от перебоев с водоснабжением из-за невозможности запустить насосы до кризиса системы здравоохранения, и без того испытывающей нагрузку в связи с пандемией COVID-19. В дополнение к этому недавно официальный Бейрут распорядился отменить субсидии на почти все товары, включая топливо и лекарства, что привело к еще большему росту цен. Дополняет череду проблем беспрецедентный рост безработицы.

Реакцией населения на это становятся регулярные митинги, забастовки и иные выступления.

Бунт и голод Ливана: почему казна страны почти опустела
Федеральное агентство новостей /

Отток людского капитала

Совокупность этих обстоятельств и заставляет ливанцев задумываться об отъезде. Причем первыми ищут лучшие перспективы за рубежом наиболее квалифицированные специалисты и люди науки, востребованные в других странах.

До 85% граждан Ливана, опрошенных социологами Gallup, признают, что им весьма трудно выжить на свой доход. В 2019 году число таких людей составляло лишь 32%. Причем более половины респондентов — 56% — признались в том, что условия их существования наносят ущерб психическому здоровью, ведут к депрессиям и иным проблемам.

В середине ноября специальный докладчик Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам крайней бедности Оливье де Шуттер также посещал ближневосточную страну для того, чтобы лично ознакомиться ситуацией. Там он пришел к неутешительным выводам.

«Бездействие правительства перед лицом этого беспрецедентного кризиса причинило огромные страдания населению», — сказал европейский чиновник.

По статистике ООН более 80% ливанцев сегодня живут за чертой бедности. Де Шуттер в рамках своего визита смог лишь подтвердить эту информацию. Тогда же он подверг критике главу Центрального банка страны Рияда Саламе за то, что он не признает роль возглавляемой им денежно-кредитной организации в разрушительном экономическом кризисе.

Докладчик ООН обвинил главу Центрального банка Ливана в причастности к кризису в стране
Федеральное агентство новостей /

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