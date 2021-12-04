В то время как президент Украины Владимир Зеленский рассказывает, что ВСУ — «сильная и мощная» армия, ее военнослужащие деградируют и живут грабежами и воровством. Власти Украины лгут своему народу про то, что происходит в стране и армии, чтобы отсрочить час своего изгнания. Об этом ФАН рассказали политологи Игорь Друзь и Павел Шперов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на ежегодном обращении президента Украины 1 декабря с трибуны Верховной рады заявил, что украинская армия — «сильная, мощная». Он добавил, что никто «не освободит» неподконтрольную часть Донбасса и Крым, кроме самой Украины.

2 декабря официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко рассказал Луганскому информационному центру, что украинские силовики в селе Нижнетеплое Станично-Луганского района воруют домашний скот у местных жителей в связи с недоеданием: у них отсутствует подвоз воды и пищи на позиции. На мародеров из ВСУ односельчане постоянно жалуются в местную администрацию.

Эксперт по событиям на Украине Игорь Друзь считает, что украинских военнослужащих на грабежи и воровство толкает не плохая организация интендантского обеспечения, а распущенность.

«Я полагаю, что повсеместного голода в армии Украины нет. Проблема в том, что украинские военнослужащие крайне недисциплинированы. По сути, они являют собой толпу вооруженных людей и представляют опасность прежде всего для своих мирных соотечественников. С 2014 года, после того, как жители Донбасса восстали против нового нелегитимного правительства Украины, приведенного к власти спецслужбами Запада с помощью государственного переворота, прошло более семи лет. За это время карательные отряды ВСУ стали лучше вооружены и приобрели опыт, но люди, из которых эти подразделения сформированы, другими не стали», — рассказал бывший житель Киева.

Федеральное агентство новостей /

Политолог сообщил, что в военных частях, размещенных на линии соприкосновения с ДНР и ЛНР со стороны Украины, постоянно фиксируются факты мародерства и немотивированного насилия по отношению к местным жителям. Среди украинских военных наблюдается большое количество случаев суицида, а также драк с применением холодного и огнестрельного оружия. Смерти в подразделениях командование ВСУ списывает на «боевые потери».

«В рядах тех, кого официальный Киев задействовал в так называемой АТО, много людей с неустойчивой психикой и серьезными отклонениями, там процветают алкоголизм и наркомания. Среди этих “освободителей” много уголовников. Они чувствуют безнаказанность и вседозволенность: деревенские жители оказались перед “атошниками” абсолютно незащищенными, и их грабят», — добавил публицист.

Собеседник ФАН выразил мнение, что слова Владимира Зеленского про «мощную армию» — это попытка самопиара, ведь дела у президента Украины обстоят очень плохо: им недоволен собственный народ, армия и политики, которые его окружают.

«Наиболее резко с Зеленским разговаривают украинские националисты, воюющие против Донбасса. На передовой они записывают видеообращения к главе своего государства, в которых проклинают и оскорбляют президента. Поэтому Зеленский пытается представить себя общественности как человека, который якобы создал и укрепляет отличную армию. Свои выступления Зеленский делает в стиле реприз из телесериалов, в которых он когда-то блистал. Как и в предвыборном художественном фильме, Владимир Зеленский изображает государственника и слугу народа», — уточнил аналитик.

Игорь Друзь обратил внимание, что раньше Зеленского принимали как актера и смеялись над его шутками — он был неплохим актером комического жанра. Сегодня, по словам эксперта, все смеются над самим Зеленским, а его решения и поступки вызывают у нормальных людей разочарование и гнев.

Федеральное агентство новостей /

Крымский политический деятель Павел Шперов напомнил, что выступал президент Украины на 30-ю годовщину референдума о так называемой независимости. Собеседник ФАН обратил внимание, что провозглашение государственной «независимости» на Украине началось со лжи: украинцам сообщили, будто они всю жизнь «кормили русских», пообещали «свободу» и «сытную жизнь». Политик подчеркнул: все оказалось ложью, и ложь продолжается.

«Я когда-то полагал, что хуже Порошенко президента для Украины быть не может, но я ошибся. Самое грустное, что и Зеленский, очевидно, не является пределом падения политического истеблишмента страны. Система устройства современной Украины такова, что власти, которые должны заботиться о народе и государстве, на самом деле разрушают свою страну и действуют против народа. Одновременно с этим правительство Украины не останавливаясь лжет. Слова Зеленского о том, что армия Украины “сильная”, — очередная очевидная и нелепая ложь. ВСУ Украины вооружены тем, что этой республике досталось от СССР, и устаревшей техникой, которую Запад продает по завышенной цене с помощью посреднических услуг коррумпированных украинских чиновников Киеву, именуя разграбление Украины помощью. По примеру властей США президент Украины хотел бы улучшить свое положение, развязав где-нибудь “маленькую победоносную войну”, но такой возможности у Зеленского просто нет — он понимает, что последует наказание», — сообщил политолог.

Федеральное агентство новостей /

Эксперт добавил, что моральный дух в войсках Украины крайне низок, хотя машина государственной пропаганды беспрерывно накачивает ее жителей рассказами про «агрессию России» и «непобедимость украинской армии». Он высказал предположение, что сражаться там готовы отдельные подразделения, сформированные из украинских нацистов, но они малочисленны и скорее могут терроризировать мирных жителей, чем выдержать боестолкновение с профессиональной армией, вооруженной современными боевыми средствами.

«Военнослужащие Украины, находящиеся долгое время на позициях по линии соприкосновения, от безделья и безысходности сходят с ума. Они убивают друг друга и грабят людей, которые живут поблизости от места расположения их формирований. Ситуация крайне тяжелая, но она улучшится. Россия не поддается на провокации Вашингтона и Киева, однако борьба за мир на донбасской земле продолжается. Сравнительно недавно Владимир Путин подписал указ, согласно которому товары из ДНР и ЛНР допускаются к участию в госзакупках в России. Россия теперь признает сертификаты о происхождении товаров на территории Донбасса, выдаваемые местными органами и организациями», — рассказал общественный деятель.

Шперов добавил, что в отношении товаров из ДНР и ЛНР не будут применяться количественные ограничения, то же касается ввоза в эти регионы товаров из России. По словам эксперта, это оживит экономику Донбасса и поддержит самопровозглашенные республики. Он высказал мнение, что из-за нежелания Киева выполнять Минские соглашения ситуация на Юго-Востоке Украины остается напряженной. Но Россия не бросит людей, которые надеются на нашу страну. В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады лидер России Владимир Путин подписал соответствующие распоряжения.

Ранее ФАН объяснил, почему представители Вашингтона постоянно говорят о «вторжении» России на Украину. США пытаются дестабилизировать обстановку внутри России, повлиять на давление Евросоюза и провоцируют у границ своего конкурента военные конфликты.