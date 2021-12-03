Кехман анонсировал переименование МХАТ имени Горького

Москва, 3 декабря. МХАТ имени Горького получит другое название в скором времени. Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Кехман.

По словам руководителя, Московский Художественный академический театр вскоре вернется к историческому названию. Об этом Кехман рассказал ТАСС.

«Новое название театра будет старое: Художественный театр — МХАТ им. М. Горького», — уточнил гендиректор культурного учреждения.

Кехман напомнил, что изначально театр назывался Художественный, а потом стал Московским Художественным. Только после этого его начали именовать МХАТом.

Генеральный директор анонсировал еще одну смену названия театра. По его словам, МХАТ имени Горького в итоге станет просто «Художественным театром».

«Это произойдет уже в следующем году», — приводит слова Кехмана телеканал «360».

Ранее Владимир Кехман объявил, что МХАТ временно закроется в 2022 году. Гендиректор объяснил это необходимостью провести ремонт, так как сценический комплекс находится в предаварийном состоянии.