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Глава ВЦИОМ Федоров предложил привлечь инфлюенсеров к социальным проектам

Общество
Глава ВЦИОМ Федоров предложил привлечь инфлюенсеров к социальным проектам
wikipedia.org  /  A.Savin / CC BY-SA 3.0

Москва, 3 декабря. Молодежь подражает и прислушивается к инфлюенсерам, и это можно использовать для популяризации добрых дел, заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров на площадке Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ.

«Русская Медиагруппа» провела пленарную сессию «Популярность как инструмент для решения социальных проблем». В мероприятии приняли участие многие известные россияне, в том числе глава ВЦИОМа.

По мнению Федорова, каждый человек хочет быть успешным. Поэтому россиян часто привлекают образы тех, у кого получилось стать финансово независимыми и продвигать собственное мнение.

«У зрителей возникает желание повторить действия селебрити, романтизация этих действий. К тому же инфлюенсеры — это живые реальные люди, а не абстрактные институты, и это вызывает доверие. И перед нами стоит вопрос: как включить селебрити в общественно-полезные дела?» — поделился он.

Эксперт добавил, что некоторые пытаются стать лидерами мнений ради монетизации. В итоге это превращает работу инфлюенсеров в рыночный продукт. Но у желающих создать образ самостоятельности всегда есть стимул заниматься добрыми делами, подытожил Федоров.

Ранее сообщалось, что подавляющее большинство россиян (84%) считают себя счастливыми. Для многих удовлетворение от жизни связано со здоровьем их близких, а также наличием детей.

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вциом федоров селебрити
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