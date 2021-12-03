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Вятские палеонтологи обнаружили целый скелет морской рептилии юрского периода

Общество
Вятские палеонтологи обнаружили целый скелет морской рептилии юрского периода
pxhere.com

Киров, 3 декабря. Текущий год был продуктивным и разноплановым для сообщества ученых, сообщил директор Вятского палеонтологического музея Алексей Торопов.

Ученым Вятской области удалось сделать несколько находок в уходящем году, передает издание «Кировская правда». Плановая работа в Котельничском местонахождении принесла интересные открытия, поездка на север региона дала палеонтологам череп лабиринтодонтов, а Нагорский район позволил найти целый скелет ихтиозавра.

Ихтиозавры представляют собой морские рептилии, которые жили в юрском периоде около 250 миллионов лет назад. Длина динозавра могла достигать четырех метров в длину. Ихтиозавры считаются самыми длинными морскими рептилиями.

Группа палеонтологов из Аргентины вновь показала, что наш мир не изучен до конца. Ученые обнаружили ранее не описанный вид динозавров, которые жили более 70 млн лет назад.

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скелет палеонтология рептилия
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