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Тысячи женихов и невест собрались на крупнейшей массовой свадьбе в истории Йемена

Общество

В Йемене состоялась крупнейшая свадьба в истории страны. У мечети Аль-Салех в Сане собрались более 7200 женихов и невест, чтобы пройти священный обряд бракосочетания. 

По местным обычаям женихи облачились в экстравагантные белоснежные свадебные одежды и исполнили традиционные танцы у мечети Аль-Салех.

«Мы благодарим бога за то, что на этой коллективной свадьбе собралось столько женихов и невест, это настоящее благословение. Мы так счастливы. Эта свадьба — единственная в своем роде. Это историческое событие», — рассказал один из женихов Юнес Эль Амрани.

К толпе женихов обратился и йеменский политик Абдул-Малик аль-Хути. Он поздравил свой народ с самым массовым бракосочетанием и пожелал всем семейного счастья и благополучия. Такое невероятно число участников делает эту свадьбу самой многочисленной в истории страны, однако побить рекорд, поставленный в 2009 году в Южной Корее, йеменцам не удалось. Тогда религиозный деятель Мун Сон Мен одновременно благословил 20 000 пар.

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йемен культура семья рекорды свадьбы обычаи
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