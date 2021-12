В ноябре в США было создано почти в три раза меньше рабочих мест, чем прогнозировалось

Вашингтон, 3 декабря. Американская экономика продолжает испытывать острую нехватку рабочей силы. Об этом свидетельствуют свежие данные Бюро статистики Министерства труда США.

Согласно опубликованным данным, в течение ноября в стране было создано 210 тысяч рабочих мест, что значительно ниже уровня в 573 тысяч, который прогнозировали ведущие экономисты. Вместе с тем, безработица в стране снизилась до уровня 4,2% с 4,6%, которые были зафиксированы в октябре. Правительственные чиновники связывают низкие показатели с продолжающейся пандемией COVID-19.

Замедление восстановления рынка труда, которое наблюдается по сравнению с прошлым месяцем, произошло на фоне введения обязательной вакцинации для сотрудников фирм, чей штат превышает 100 человек.

Оптимистичные данные пришли из сектора логистики, где за месяц, согласно отчету, было создано около 50 тысяч рабочих мест. Именно проблемы в поставках стали причиной дефицита основных товаров и стали, по мнению администрации Белого дома, причиной стремительного роста инфляции, уровень которой достиг 30-летнего максимума.

В то же время данные по сектору розничной торговли, в котором, несмотря на сезон праздничных распродаж, было сокращено более 20 тысяч сотрудников, свидетельствует об ухудшении американской экономики и сокращении реальных доходов американцев, почти половина которых заявила о финансовых трудностях, связанных с ростом цен.

Потребительский пессимизм американцев, который сохраняется, несмотря на сообщения о росте средней заработной платы, может свидетельствовать о начале инфляционной гонки зарплат и цен, что ставит экономику США перед пропастью инфляционной спирали.

В целом же в американской экономике сложилась довольно парадоксальная ситуация, когда люди, несмотря на повышение цен и падения уровня жизни, не спешат выходить на работу, игнорируя сотни тысяч созданных рабочих мест. В многом это стало отражением структурных перекосов, созданных вливанием в экономику триллионов ничем не обеспеченных долларов. При этом миллионы граждан имеют возможность сидеть на различных социальных пособиях, играть на бирже и не слишком заботиться о хлебе насущном.

Впрочем, курс, взятый руководством ФРС на сокращение прямого финансирования правительства США за счет выкупа облигаций государственного займа, может очень скоро прекратить этот «праздник жизни».