В ноябре в США было создано почти в три раза меньше рабочих мест, чем прогнозировалось

Вашингтон, 3 декабря. Американская экономика продолжает испытывать острую нехватку рабочей силы. Об этом свидетельствуют свежие данные Бюро статистики Министерства труда США.
Согласно опубликованным данным, в течение ноября в стране было создано 210 тысяч рабочих мест, что значительно ниже уровня в 573 тысяч, который прогнозировали ведущие экономисты. Вместе с тем, безработица в стране снизилась до уровня 4,2% с 4,6%, которые были зафиксированы в октябре. Правительственные чиновники связывают низкие показатели с продолжающейся пандемией COVID-19.
November’s jobs report was well below economists’ estimate of 573,000, according to CNBC. Additionally, unemployment fell to 4.2% from October’s 4.6% figure, according to the Bureau of Labor Statis— ???????? T.S. ???????? (@SuppUsa) December 3, 2021
November Jobs Report Is The Worst Since Biden Took Office https://t.co/WkThI9ZzyR
Замедление восстановления рынка труда, которое наблюдается по сравнению с прошлым месяцем, произошло на фоне введения обязательной вакцинации для сотрудников фирм, чей штат превышает 100 человек.
#Democrat states with severe lockdowns continue to suffer high unemployment while #Republican states with fewer restrictions almost fully recovered. @UniNoticias más empleo en estados #republicano@UnivisionNY @UnivisionAZ #USA https://t.co/uOpB8OXrkn via @WSJOpinion— Phil (@needcollegehelp) December 3, 2021
Оптимистичные данные пришли из сектора логистики, где за месяц, согласно отчету, было создано около 50 тысяч рабочих мест. Именно проблемы в поставках стали причиной дефицита основных товаров и стали, по мнению администрации Белого дома, причиной стремительного роста инфляции, уровень которой достиг 30-летнего максимума.
В то же время данные по сектору розничной торговли, в котором, несмотря на сезон праздничных распродаж, было сокращено более 20 тысяч сотрудников, свидетельствует об ухудшении американской экономики и сокращении реальных доходов американцев, почти половина которых заявила о финансовых трудностях, связанных с ростом цен.
Staggering— cw (@CW90120) November 14, 2021
In the USA a comparison on construction workers average wages
1972
$12k
todays actual wage $82k
2021
Should be today based on 1972 wage adjusted for inflation etc
$159k
Means
In the USA construction workers are getting half what they did in 1972
????
Why ? https://t.co/7fQrv03HR9
Потребительский пессимизм американцев, который сохраняется, несмотря на сообщения о росте средней заработной платы, может свидетельствовать о начале инфляционной гонки зарплат и цен, что ставит экономику США перед пропастью инфляционной спирали.
В целом же в американской экономике сложилась довольно парадоксальная ситуация, когда люди, несмотря на повышение цен и падения уровня жизни, не спешат выходить на работу, игнорируя сотни тысяч созданных рабочих мест. В многом это стало отражением структурных перекосов, созданных вливанием в экономику триллионов ничем не обеспеченных долларов. При этом миллионы граждан имеют возможность сидеть на различных социальных пособиях, играть на бирже и не слишком заботиться о хлебе насущном.
Впрочем, курс, взятый руководством ФРС на сокращение прямого финансирования правительства США за счет выкупа облигаций государственного займа, может очень скоро прекратить этот «праздник жизни».