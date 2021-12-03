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Музыкант Бугаев считает, что вина за гибель сотрудника водоканала лежит на службах ЖКХ Петербурга

Общество
Музыкант Бугаев считает, что вина за гибель сотрудника водоканала лежит на службах ЖКХ Петербурга
Avito.ru  / 

Каждый год складывается ощущение, что руководство Санкт-Петербурга смотрит на внезапно выпавший снег, как баран — на новые ворота. Об этом в комментарии ФАН заявил советский и российский художник, музыкант и актер Сергей Бугаев (Африка).

Накануне в Санкт-Петербурге произошла страшная трагедия. Сотрудник водоканала скончался после того, как его зажало зубцами снегоуборочной машины. Несчастный случай произошел в пятницу на Краснопутиловской улице. Врачи оперативно прибыли на место происшествия, но не смогли спасти мужчину. Сотрудники МЧС деблокировали его тело. Таким образом, из-за снежного коллапса, на который местные власти не среагировали должным образом, привел к первой жертве.

«Ситуация печальная. У нас существует система, из-за которой мы многое теряем, например, сталкиваются машины или пешеход переходит в неположенном месте дорогу, а водитель принципиально нажимает на газ. Все это происходит в нашей стране», — отметил Бугаев.

Артист подчеркнул, что ситуация со снегопадами и проблемами, которые они вызывают, для Северной столицы совсем не нова.

«Каждый год складывается ощущение, что петербургское руководство смотрит на снег, как баран — на новые ворота. Я понимаю, сейчас начнутся оправдания, что якобы не приехали таджики из Узбекистана, из Киргизии не приехали армяне. Обязательно найдутся объяснения этому», — сказал он.

Сергей Бугаев: руководство Санкт-Петербурга смотрит на снег как баран на новые ворота
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Бугаев даже предложил организовать «всемирный конгресс уборки снега», чтобы все жители собирали его каждый раз 1 декабря.

«Нужно всегда помнить пословицу: «Готовь зимой телегу, летом — сани». Нам нужно уже с 1 мая готовиться к уборке снега. Огромная радость зимы и снега превращается для нас в настоящее испытание», — сказал он.

Отметил художник и бездействие коммунальных служб города.

«К слову, сегодня у меня дома протекла крыша. Я даже не буду вызывать общественные службы. Я залезу сам и буду рисковать жизнью, являясь при этом отцом четырех детей, но не буду никого вызывать, потому что это абсолютно бессмысленно», — сказал он.

Сергей Бугаев: руководство Санкт-Петербурга смотрит на снег как баран на новые ворота
пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ранее советский и российский актер, народный артист СССР Олег Басилашвили призвал к ответу виновных в гибели работника петербургского водоканала. Он также отметил, что во время снегопада улицы Санкт-Петербурга превращаются в подобие блокадных улиц.

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Все новости / Общество / Музыкант Бугаев считает, что вина за гибель сотрудника водоканала лежит на службах ЖКХ Петербурга
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