Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 20:48
20:47
Экономика
В России начали строить уникальные плавучие СПГ-заводы
20:46
Наука
Извержения вулканов привели к массовому вымиранию 450 млн лет назад
20:45
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова заявила, что не приставала к продюсеру Константину Меладзе
20:43
Политика
Публикация FAZ о стратегической ошибке ФРГ в виде «СП-2» возмутила депутата Ананских
20:32
Общество
Кехман анонсировал переименование МХАТ имени Горького
20:31
Происшествия
ФАН публикует кадры съехавшего в кювет автобуса в московском поселке Шишкин лес
20:26
Общество
Нижегородцев пустят на новогодние утренники только с QR-кодами
20:25
Весь мир
Правозащитники Ливии осудили нападение на избирательные участки в Триполи
20:25
Общество
Глава ВЦИОМ Федоров предложил привлечь инфлюенсеров к социальным проектам
20:24
Общество
Елена Бабич озвучила возможную причину гибели сотрудника «Водоканала Петербурга»
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Путин поручил проработать идею налогового вычета при инвестициях в ценные бумаги

  /   Обновлено: 03 декабря 2021 20:15
Экономика
Путин поручил проработать идею налогового вычета при инвестициях в ценные бумаги
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 3 декабря. Физлица, инвестирующие в российские ценные бумаги, должны получать налоговый вычет. С соответствующей инициативой президент Владимир Путин обратился к Центробанку РФ и правительству.

Долгосрочные вложения в ценные бумаги следует поощрять, поэтому глава государства поручил внести изменения в законодательство и создать инструменты для предоставления налоговых льгот.

Также Путин поставил перед кабмином задачу создать механизмы защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды, по аналогии с системой страхования банковских вкладов.

До 15 декабря правительство и ЦБ должны отчитаться о разработке комплекса мер, направленных на стимулирования частных инвестиций в экологические и социальные проекты.

Финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова ранее сообщила, что на Мосбирже зарегистрировано больше 15 млн частных инвесторов, хотя в начале 2020 года их было всего 3 млн.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Путин поручил проработать идею налогового вычета при инвестициях в ценные бумаги
путин акции инвестиции инвесторы ценные бумаги налоговый вычет поручение путина
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать