Путин поручил проработать идею налогового вычета при инвестициях в ценные бумаги

Москва, 3 декабря. Физлица, инвестирующие в российские ценные бумаги, должны получать налоговый вычет. С соответствующей инициативой президент Владимир Путин обратился к Центробанку РФ и правительству.

Долгосрочные вложения в ценные бумаги следует поощрять, поэтому глава государства поручил внести изменения в законодательство и создать инструменты для предоставления налоговых льгот.

Также Путин поставил перед кабмином задачу создать механизмы защиты номинальной стоимости вложений в негосударственные пенсионные фонды, по аналогии с системой страхования банковских вкладов.

До 15 декабря правительство и ЦБ должны отчитаться о разработке комплекса мер, направленных на стимулирования частных инвестиций в экологические и социальные проекты.

Финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова ранее сообщила, что на Мосбирже зарегистрировано больше 15 млн частных инвесторов, хотя в начале 2020 года их было всего 3 млн.