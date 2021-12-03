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Политика
Елена Панина: Норвегия не готова превращаться в некое подобие прифронтового государства
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Елена Панина: Норвегия не готова превращаться в некое подобие прифронтового государства
Политика
Елена Панина: Норвегия не готова превращаться в некое подобие прифронтового государства
wikipedia.org  /  Petter Ulleland / CC0

Колонка Елены Паниной

Глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила в беседе с газетой VG, что новое правительство страны выступает за ограничение передвижения союзников Осло по НАТО около границ России.

«Будет лучше, если в непосредственной близости от российской границы мы будем справляться сами — с помощью норвежских самолетов и фрегатов. Для нас это очень важно», — сказала глава норвежского МИД. 

Мы уже привыкли к тому, что малые страны-члены НАТО регулярно просят США и Великобританию защитить их от мифической «российской угрозы». Это превратилось уже в своего рода внешнеполитический ритуал, цель которого — переложить ответственность за наращивание конфронтации с больной головы на здоровую, с НАТО на Россию. Сейчас же Норвегия дает понять, что опасается как раз чрезмерной активности партнеров по НАТО на российско-норвежской границе. Источником опасности становятся старшие союзники по Альянсу.

Заявление главы МИД Норвегии прозвучало буквально на следующий день после того, как ее британская коллега Элизабет Трасс демонстративно проехалась на танке недалеко от границы России в Эстонии. 

Норвегия не является страной-диссидентом в натовском лагере, ее позиция всегда находится в рамках атлантистского мейнстрима. Однако провокационные действия США и Великобритании в Прибалтике и Черноморском регионе, видимо, откровенно пугают Осло. Норвегия просто психологически не готова к тому, чтобы по приказу старших товарищей превращаться из комфортной и благоустроенной страны в некое подобие прифронтового государства, по которому ездят на танках британские министры.

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.

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Все новости / Политика / Елена Панина: Норвегия не готова превращаться в некое подобие прифронтового государства
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