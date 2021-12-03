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Особенный сын Эвелины Бледанс вышел на сцену с финалистом «Голоcа»

Шоу-бизнес
Особенный сын Эвелины Бледанс вышел на сцену с финалистом «Голоcа»
instagram.com  /  @bledans

Москва, 3 декабря. Младший сын актрисы Эвелины Бледанс Семен Семин продолжает делать успехи в творчестве. На этот раз особенный мальчик выступил на сцене в качестве певца вместе с финалистом проекта «Голоc. Дети» и участником конкурсов Спивакова Валерием Кузаковым.

Сын Бледанс, родившийся с синдромом Дауна, вышел на сцену одного из кинотеатров, расположенных в центре Москвы. Знаменитость назвала Кузакова, спевшего с ее сыном, очень крутым.

«Это первый инклюзивный дуэт», — подчеркнула актриса в комментарии WomanHit.ru.

Артистка уделяет много внимания вопросу воспитания особенного сына. Мальчик, из которого растет актер и певец, занимается в вокальной студии с педагогом. По словам Бледанс, ребенок только начал свой путь в этом направлении, но уже через два месяца смог выйти на сцену государственного театра и справиться с внештатной ситуацией. Сын актрисы не растерялся и доработал свой номер, когда фонограмма остановилась.

Артистка также рассказывала, что ее сын боится громких звуков. Видимо, эту проблему удалось решить, раз мальчик все же вышел на сцену с финалистом «Голоcа».

Эвелина Бледанс признавалась, что переживала разные тяжелые моменты в жизни. Например, по словам актрисы, окружающие люди забирали у нее энергию. Чтобы восполнить силы, знаменитость обращалась к алтайским шаманам.

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Все новости / Шоу-бизнес / Особенный сын Эвелины Бледанс вышел на сцену с финалистом «Голоcа»
актриса семин бледанс
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