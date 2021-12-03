Правозащитники Ливии осудили нападение на избирательные участки в Триполи

Триполи, 3 декабря. Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ) Ливии осудила нападение и ограбление пяти избирательных участков на западе страны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Накануне вооруженная группировка атаковала центры в столичном районе Аз-Завии. Боевики похитили почти три тысячи бюллетеней и одного сотрудника. Позже его освободили, по словам руководителя главного оперативного отдела избиркома.

«Инцидент представляет собой позорное деяние, которое препятствует проведению выборов и направлено на срыв избирательного процесса. Преступление подрывает верховенство закона и справедливости, а также нарушает право граждан на участие в голосовании при условиях полной свободы, беспристрастности и прозрачности», — говорится в заявлении.

Правозащитники призвали Министерство внутренних дел выполнить свои юридические обязанности и возложенные на него задачи по охране участков от любых возможных диверсий или нападений.

«Мы подчеркиваем важность работы МВД по обеспечению безопасности и защиты избирательных центров и кандидатов, подвергающихся риску на всех этапах подготовки к выборам», — уточнили в ведомстве.

Представители комиссии также призвали миссию Организации Объединенных Наций по поддержке в Ливии (МООНПЛ) беспристрастно следить за ходом избирательного процесса.

«НКПЧ настаивает на проведении прозрачных, справедливых и инклюзивных выборов 24 декабря, как это предусмотрено в дорожной карте Ливийского форума политического диалога», — подытожили правозащитники.

Главный оперативный штаб ВИК подтвердил нападение неизвестной группировки на пять участков на западе страны. Их целью стала кража избирательных карточек.