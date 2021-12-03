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Аналитик Headhunter Данина назвала причины нежелания россиян искать работу

Общество
Аналитик Headhunter Данина назвала причины нежелания россиян искать работу
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 3 декабря. Спрос на рынке труда возрастает, но россияне не стремятся искать работу. Директор департамента аналитических бизнес-решений Headhunter Наталья Данина перечислила основные причины такого явления.

Президент России Владимир Путин сообщил, уровень безработицы в России пошел на убыль, передает Общественная Служба Новостей. Аналитик Данина назвала основные причины нежелания граждан выходить на поиски работы. Они разделяются на две группы — качественные и количественные.

«Это количественная история, это уехавшие внешние мигранты, это снизившаяся внутренняя миграция, это очень резко усилившийся тренд на естественную убыль населения, которую усугубил коронавирус», — объяснила Наталья Данина.

К количественному фактору относится демографическая яма. Все эти причины, образовавшиеся в этом году, серьезно ударили по рынку труда.

Российский рынок труда после спада, вызванного пандемией COVID-19, полностью восстановился. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Россия зовет».

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Все новости / Общество / Аналитик Headhunter Данина назвала причины нежелания россиян искать работу
путин безработица рынок труда
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