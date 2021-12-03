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Минздрав Бразилии исключил возможность локдауна из-за штамма «Омикрон»

Весь мир
Минздрав Бразилии исключил возможность локдауна из-за штамма «Омикрон»
Официальная страница Марселу Кейроги в Twitter / @mqueiroga2  / 

Бразилиа, 3 декабря. Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога исключил возможность введения строгих ограничительных мер на фоне распространения нового штамма «Омикрон».

В крупнейшей стране Латинской Америки были подтверждены уже пять случаев заражения «Омикроном».

«Мы не можем резко перейти от возобновления движения, подтверждения мероприятий, планирования празднования Нового года и карнавала к полному приостановлению экономической деятельности, так как мы уже знаем последствия таких мер», — заявил Кейрога.

Он добавил, что для введения локдауна пока нет серьезных причин, так как новый вариант только был обнаружен на территории Бразилии и не получил массового распространения.

Министр также сослался на рекомендации Национального агентства санитарного надзора (Anvisa), согласно которым все пассажиры, прибывающие в Бразилию, должны будут представить сертификат о вакцинации. Кроме того, правительство наложит ограничения в портах и аэропортах и расширит список стран, с которыми приостановлено авиасообщение.

Кейрога заявил, что эти меры будут рассмотрены группой экспертов, однако, по его личному мнению, нет необходимости в дополнительных ограничениях.

1 декабря санитарные власти Бразилии подтвердили первые два случая заражения новым вариантом коронавируса «Омикрон». Штамм был обнаружен у 41-летнего мужчины и 37-летней женщины, которые прибыли в Бразилию из ЮАР 23 ноября. 2 декабря в Anvisa сообщили о еще трех новых инфицированных.

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бразилия ограничительные меры коронавирус омикрон Марселу Кейрога
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