Минздрав Бразилии исключил возможность локдауна из-за штамма «Омикрон»

Бразилиа, 3 декабря. Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога исключил возможность введения строгих ограничительных мер на фоне распространения нового штамма «Омикрон».

O @govbr está atento e atuando com muita eficiência para oferecer respostas rápidas à prevenção e controle da variante Ômicron no Brasil. Nossa Secretaria de Vigilância em Saúde agora conta com uma sala de situação que irá monitorar o cenário epidemiológico de #Covid19. pic.twitter.com/IzUuUR5VCZ — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) December 2, 2021

В крупнейшей стране Латинской Америки были подтверждены уже пять случаев заражения «Омикроном».

«Мы не можем резко перейти от возобновления движения, подтверждения мероприятий, планирования празднования Нового года и карнавала к полному приостановлению экономической деятельности, так как мы уже знаем последствия таких мер», — заявил Кейрога.

Он добавил, что для введения локдауна пока нет серьезных причин, так как новый вариант только был обнаружен на территории Бразилии и не получил массового распространения.

Министр также сослался на рекомендации Национального агентства санитарного надзора (Anvisa), согласно которым все пассажиры, прибывающие в Бразилию, должны будут представить сертификат о вакцинации. Кроме того, правительство наложит ограничения в портах и аэропортах и расширит список стран, с которыми приостановлено авиасообщение.

O @govbr está atento e atuando com muita eficiência para oferecer respostas rápidas à prevenção e controle da variante Ômicron no Brasil. Nossa Secretaria de Vigilância em Saúde agora conta com uma sala de situação que irá monitorar o cenário epidemiológico de #Covid19. pic.twitter.com/IzUuUR5VCZ — Marcelo Queiroga (@mqueiroga2) December 2, 2021

Кейрога заявил, что эти меры будут рассмотрены группой экспертов, однако, по его личному мнению, нет необходимости в дополнительных ограничениях.

1 декабря санитарные власти Бразилии подтвердили первые два случая заражения новым вариантом коронавируса «Омикрон». Штамм был обнаружен у 41-летнего мужчины и 37-летней женщины, которые прибыли в Бразилию из ЮАР 23 ноября. 2 декабря в Anvisa сообщили о еще трех новых инфицированных.