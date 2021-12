Минздрав Бразилии исключил возможность локдауна из-за штамма «Омикрон»

Бразилиа, 3 декабря. Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога исключил возможность введения строгих ограничительных мер на фоне распространения нового штамма «Омикрон».

O @govbr está atento e atuando com muita eficiência para oferecer respostas rápidas à prevenção e controle da variante Ômicron no Brasil. Nossa Secretaria de Vigilância em Saúde agora conta com uma sala de situação que irá monitorar o cenário epidemiológico de #Covid19. pic.twitter.com/IzUuUR5VCZ