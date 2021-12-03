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Премьер-министр Италии поддержал своевременное проведение выборов в Ливии

Весь мир
Премьер-министр Италии поддержал своевременное проведение выборов в Ливии
Global Look Press  /  Stringer/Xinhua

Рим, 3 декабря. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил о решительной поддержке своевременного проведения парламентских и президентских выборов в Ливии. Избирательный процесс намечен на 24 декабря.

Политик на открытии седьмой международной конференции «Средиземноморские диалоги» отметил, что республика заинтересована в стабильности североафриканского государства. Он призвал всех местных политических деятелей обеспечить свободный, справедливый, заслуживающий доверия и инклюзивный плебисцит.

«Сейчас мы приближаемся к выборам 24 декабря, которые являются решающим событием для ливийских граждан и будущего демократии в стране», — сказал глава итальянского правительства.

Марио Драги указал, что Рим поддерживает политический процесс в государстве путем поиска внутриливийского решения. Он должен привести к окончательному урегулированию кризиса. По словам премьера, избирательный процесс сделает институты государства прочными и легитимными, что поспособствует выводу наемников и иностранных войск из страны.

Ранее министр внутренних дел Италии Лучиана Ламоргезе высказалась за перенос избирательного процесса в североафриканской стране. Проведение выборов в декабре, по ее словам, затруднительно.

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выборы ливия италия драги
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