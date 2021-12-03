WP: нехватка кадров заставила посла США в России Салливана приобщиться к уборке туалетов

Вашингтон, 3 декабря. Посол США в России Джон Салливан научился смешивать растворы для уборки туалетов. Об этом написали в газете The Washington Post.

Согласно тексту статьи, в посольстве наблюдается нехватка людей. По этой причине многим сотрудникам дипмиссий пришлось заняться дополнительной работой.

«Посол США Джон Салливан, например, научился смешивать растворы для уборки туалетов и также работать моечной машиной для пола в случае, если кадровая поддержка еще больше сократится во время пандемии», — говорится в публикации газеты.

Журналисты со ссылкой на американские источники сообщили, что представители России и США на встрече в Вене заключили рамочное соглашение о выдаче виз сотрудникам посольства Соединенных Штатов в Москве.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов высказался о предстоящих переговорах президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. По его словам, событие позволит стабилизировать обстановку в Европе.