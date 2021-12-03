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Латвия стала одной из самых «зеленых» стран Европы благодаря СССР

Экономика
Латвия стала одной из самых «зеленых» стран Европы благодаря СССР
pixabay.com

Рига, 3 декабря. Переход на возобновляемые источники энергии стал основой нынешнего политического и экономического курса Евросоюза.

Ведущие государства ЕС уже дали понять, что хотят как можно скорее перейти на «зеленую» энергетику, даже несмотря на то, что это потребует внушительных затрат.

В то же время, далеко не все европейские страны могут позволить себе относительно безболезненно провести такой энергопереход, особенно, в условиях стремительно растущих цен на энергоресурсы на мировом рынке. Латвия тоже могла бы оказаться среди стран-аутсайдеров в данном вопросе, однако в этом отношении ей неожиданно очень повезло.

Как считает латвийский политический аналитик, журналист Юрий Алексеев, в настоящее время прибалтийское государство можно справедливо считать одним из самых «зеленых» в Евросоюзе. Это произошло благодаря тому, что еще при Советском Союзе, который Рига называет не иначе, как «оккупантом», в Латвии были построены две новых гидроэлектростанции, которые успешно работают до сих пор и обеспечивают страну «зеленой» электроэнергией.

«Латвия — почти что самая "зеленая" с точки зрения энергетики из всех стран Евросоюза, поскольку у нас проклятые "советские оккупанты" построили две новые гидроэлектростанции на реке Даугава и крепко модернизировали довоенную ГЭС. То есть у Латвии есть три мощных гидроэлектростанции, за счет которых мы получаем почти 40% электроэнергии», — рассказал эксперт в эфире радио «Sputnik на русском».

Кроме того, Алексеев напомнил, что именно при СССР в Латвии было построено и самое большое в Прибалтике газовое хранилище, которое сейчас помогает обеспечивать природным топливом многие страны ЕС.

Латвия стала одной из самых «зеленых» стран Европы благодаря СССР
wikipedia.org / MVVAlt / CC BY-SA 3.0

«Также "оккупанты" построили нам Инчукалнское газохранилище, в которое закачивается топливо и для европейских стран, и для наших собственных нужд. Это тоже "тяжкое наследие" СССР», — с иронией отметил латвийский журналист.

Как считает политический аналитик, несмотря на все громкие обвинения в адрес СССР, простые латвийцы наверняка рады, что в свое время Латвия находилась в составе Советского Союза. Эксперт подчеркивает, что в ином случае в настоящее время страна оказалась бы в крайне сложной ситуации, так как финансовых средств, чтобы самостоятельно перейти на «зеленую» энергетику, у нее бы точно не хватило.

«Этим наследием латыши пока что пользуются, и, я думаю, в душе они все-таки рады, что эта "оккупация" случилась, иначе бы за свои деньги они не потянули не то, что гидроэлектростанцию и газохранилище, а вообще ничего. Тем более, что Европейский союз очень скуп в плане выделения денег на такие глобальные проекты, а своих денег у Риги нет», — подчеркнул политический аналитик Юрий Алексеев.

Ранее стало известно, что сфера железнодорожных перевозок в Прибалтике уходит в глубокий кризис. Причем такая ситуация складывается как с грузовыми, так и с пассажирскими транспортировками.

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Все новости / Экономика / Латвия стала одной из самых «зеленых» стран Европы благодаря СССР
Латвия ссср прибалтика энергетика
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