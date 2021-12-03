Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 20:47
20:46
Наука
Извержения вулканов привели к массовому вымиранию 450 млн лет назад
20:45
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова заявила, что не приставала к продюсеру Константину Меладзе
20:43
Политика
Публикация FAZ о стратегической ошибке ФРГ в виде «СП-2» возмутила депутата Ананских
20:32
Общество
Кехман анонсировал переименование МХАТ имени Горького
20:31
Происшествия
ФАН публикует кадры съехавшего в кювет автобуса в московском поселке Шишкин лес
20:26
Общество
Нижегородцев пустят на новогодние утренники только с QR-кодами
20:25
Весь мир
Правозащитники Ливии осудили нападение на избирательные участки в Триполи
20:25
Общество
Глава ВЦИОМ Федоров предложил привлечь инфлюенсеров к социальным проектам
20:24
Общество
Елена Бабич озвучила возможную причину гибели сотрудника «Водоканала Петербурга»
20:21
Общество
Вятские палеонтологи обнаружили целый скелет морской рептилии юрского периода
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Nissan построил луноход на базе серийной модели электрокаров

Общество
Nissan построил луноход на базе серийной модели электрокаров
pixabay.com

Йокогама, 3 декабря. Компания Nissan представила прототип лунохода, разработанный совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований.

Аппарат создан по аналогии серийных электрокаров. Для повышения проходимости конструкторы оснастили его системой управления e-4ORCE, как у электрического кроссовера Ariya.

«Луноход должен уметь перемещаться по порошкообразной, скалистой и неровной поверхности Луны, а также быть энергоэффективным. Кроме того, запасы энергии для эксплуатации транспортных средств в космосе ограничены», — сообщили в Nissan.

Несколько лет назад крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota также представила шестиколесный автобус для поездок по Луне. Еще раньше немецкая компания Audi продемонстрировала свой проект лунохода.

Тем временем в Москве провели эксперимент, заключавшийся в имитации полета в дальний космос. Проект объединил добровольцев и ученых из нескольких стран.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Nissan построил луноход на базе серийной модели электрокаров
автопром nissan луноход
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать