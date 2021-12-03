Nissan построил луноход на базе серийной модели электрокаров

Йокогама, 3 декабря. Компания Nissan представила прототип лунохода, разработанный совместно с Японским агентством аэрокосмических исследований.

Аппарат создан по аналогии серийных электрокаров. Для повышения проходимости конструкторы оснастили его системой управления e-4ORCE, как у электрического кроссовера Ariya.

«Луноход должен уметь перемещаться по порошкообразной, скалистой и неровной поверхности Луны, а также быть энергоэффективным. Кроме того, запасы энергии для эксплуатации транспортных средств в космосе ограничены», — сообщили в Nissan.

Несколько лет назад крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация Toyota также представила шестиколесный автобус для поездок по Луне. Еще раньше немецкая компания Audi продемонстрировала свой проект лунохода.

Тем временем в Москве провели эксперимент, заключавшийся в имитации полета в дальний космос. Проект объединил добровольцев и ученых из нескольких стран.