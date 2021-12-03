Силы Фронта ПОЛИСАРИО возобновили обстрел позиций армии Марокко

Бир-Лелу, 3 декабря. Подразделения Народно-освободительной армии Сахары возобновили обстрел марокканских сил на спорных территориях. Информацию передало издание Sahara Press Service со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны непризнанного государства.

Согласно заявлению №385, накануне силы нанесли массированные артиллерийские удары в районах Акад и Агуэра ульд Билал. Днем ранее артиллерия отработала по позициям противника в населенных пунктах Умм Дрейга, аль-Махбас, Таджалат ат-Талх, Вади ад-Дамран и Умейтир-Ламхиназа.

Фронт ПОЛИСАРИО подтвердил, что атаки повстанческих сил продолжатся. Противник, по некоторым данным, понес потери в людях и технике.

Организация с 1970-х годов борется за независимость Западной Сахары. Рабат, контролирующий большую часть земель, предлагает региону автономию в составе королевства. Силы Фронта требуют проведения референдума о самоопределении.

Накануне лидер Ибрагим Гали заявил об отказе участвовать в круглых столах по урегулированию проблемы статуса спорной территории. Он добавил, что готов вернуться к переговорам, если посредником в решении конфликта станет Африканский союз.