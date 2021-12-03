Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 20:47
20:46
Наука
Извержения вулканов привели к массовому вымиранию 450 млн лет назад
20:45
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова заявила, что не приставала к продюсеру Константину Меладзе
20:43
Политика
Публикация FAZ о стратегической ошибке ФРГ в виде «СП-2» возмутила депутата Ананских
20:32
Общество
Кехман анонсировал переименование МХАТ имени Горького
20:31
Происшествия
ФАН публикует кадры съехавшего в кювет автобуса в московском поселке Шишкин лес
20:26
Общество
Нижегородцев пустят на новогодние утренники только с QR-кодами
20:25
Весь мир
Правозащитники Ливии осудили нападение на избирательные участки в Триполи
20:25
Общество
Глава ВЦИОМ Федоров предложил привлечь инфлюенсеров к социальным проектам
20:24
Общество
Елена Бабич озвучила возможную причину гибели сотрудника «Водоканала Петербурга»
20:21
Общество
Вятские палеонтологи обнаружили целый скелет морской рептилии юрского периода
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Силы Фронта ПОЛИСАРИО возобновили обстрел позиций армии Марокко

Весь мир
Силы Фронта ПОЛИСАРИО возобновили обстрел позиций армии Марокко
wikipedia.org  /  MC1 Brian A. Goyak / ملكية عامة

Бир-Лелу, 3 декабря. Подразделения Народно-освободительной армии Сахары возобновили обстрел марокканских сил на спорных территориях. Информацию передало издание Sahara Press Service со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны непризнанного государства.

Согласно заявлению №385, накануне силы нанесли массированные артиллерийские удары в районах Акад и Агуэра ульд Билал. Днем ранее артиллерия отработала по позициям противника в населенных пунктах Умм Дрейга, аль-Махбас, Таджалат ат-Талх, Вади ад-Дамран и Умейтир-Ламхиназа.

Фронт ПОЛИСАРИО подтвердил, что атаки повстанческих сил продолжатся. Противник, по некоторым данным, понес потери в людях и технике.

Организация с 1970-х годов борется за независимость Западной Сахары. Рабат, контролирующий большую часть земель, предлагает региону автономию в составе королевства. Силы Фронта требуют проведения референдума о самоопределении.

Накануне лидер Ибрагим Гали заявил об отказе участвовать в круглых столах по урегулированию проблемы статуса спорной территории. Он добавил, что готов вернуться к переговорам, если посредником в решении конфликта станет Африканский союз.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Силы Фронта ПОЛИСАРИО возобновили обстрел позиций армии Марокко
марокко полисарио западная сахара
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать