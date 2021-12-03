Актриса Кожевникова показала свою младшую сестру

Москва, 3 декабря. Российская актриса Мария Кожевникова поделилась в Instagram снимком со своей младшей сестрой Екатериной. Девушка отмечает 17-й день рождения.

Звезда комедийного сериала «Универ» сообщила, что Катя хочет пойти по ее стопам. Однако их отец был против выбора младшей дочери. Ему бы хотелось «более серьезного» образования для нее.

«Но я тебе желаю научиться слышать свою душу и иметь силу отстоять право на свое счастье и реализацию! Я всегда поддержу и буду рядом! Будь здорова, ты умная, глубокая, творческая, ранимая и красивая девочка! Все в твоих руках! Верных друзей и удачи на пути!» — написала Кожевникова.

Prt Scr instagram.com / @mkozhevnikova

Артистка попросила фолловеров поздравить ее сестру. Публикация получила более 20 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев.

«Сестры всегда разные. Это я наблюдаю со своими взрослыми дочками. Даже мимолетно виден протест у сестры — кроссовки. И на цыпочках в красивых туфельках Маша»; «С днем рождения прекрасную Екатерину! Пусть все мечты сбываются, здоровья, счастья, улыбок, веселья», — написали пользователи.

Ранее Кожевникова заявила, что планирует вернуться в кинематограф. После ухода из «Универа» ей хочется заниматься серьезными проектами и попробовать себя в качестве продюсера.