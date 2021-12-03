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Политолог Лазарев раскрыл, почему США готовы идти на серьезные уступки России

Политика
Политолог Лазарев раскрыл, почему США готовы идти на серьезные уступки России
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 3 декабря. Внешнеполитические ведомства России и США активно готовятся к грядущей встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена. На данный момент стороны окончательно согласовывают дату и место переговоров, а также основные темы для обсуждения.

Как считает политолог Александр Лазарев, данная встреча, скорее всего, пройдет крайне успешно для Москвы. По словам эксперта, именно об этом свидетельствует та активность, которая развернулась в последнее время вокруг Украины.

Лазарев отмечает, что в действительности украинский вопрос для Соединенных Штатов сейчас не имеет какого-то принципиального значения, ведь Белый дом куда больше озадачен решением по-настоящему глобальных вопросов и проблем.

«Почему американцы сейчас так взбудоражились? На самом деле, украинский вопрос для США даже не десятой степени важности, а, скорее, тридцатой. Сейчас есть более глобальные процессы и вопросы, которые они решают. Сейчас идет подготовка встречи Байдена с Путиным, на которой будет вырисовываться новая концепция взаимоотношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, устанавливаться новые правила», — рассказал политолог в эфире телеканала «Наш».

Эксперт уверен, что президент США Джо Байден готов будет очень многое предложить Кремлю в обмен всего лишь на одну уступку: сохранение нейтралитета в отношениях с Китаем.

Политолог Лазарев раскрыл, почему США готовы идти на серьезные уступки России
ПолитЭксперт / Аврора Зорина

«Америка в этих переговорах пойдет на многие уступки для России. Но при одном условии: РФ пока останется нейтральным государством и не вступит в азиатский континентальный союз, который сейчас рассматривают, как некий перевес сил. Поэтому США будут готовы подарить русским много зон влияния на Ближнем Востоке, в Азии, Европе», — объяснил Лазарев.

В то же время, по словам политолога, пойти на это открыто президент Соединенных Штатов просто не может, ведь тогда у Украины и ряда других стран может возникнуть слишком много вопросов к Вашингтону. В таких условиях именно разрешение нагнетаемого вокруг Незалежной конфликта станет отличным оправданием действиям Байдена.

«Открыто это сделать нельзя. Представляете, как это «самый сильный мировой лидер», который всех от всех защищает, приехал и Путину что-то отдал только из-за Китая. Выглядит, как-то не очень хорошо с точки зрения имиджа и позиционирования. А как будет хорошо выглядеть? Когда Байден встретится с Путиным, а до этого шло нагнетание войны. Поэтому если потом всплывет, что русским что-то отдали, Байден скажет, что это была небольшая плата, чтобы избежать масштабного конфликта», — считает политолог Александр Лазарев.

Ранее политический аналитик Михаил Маркелов заявил, что главной целью НАТО на сегодняшний день является разрушение России.

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Все новости / Политика / Политолог Лазарев раскрыл, почему США готовы идти на серьезные уступки России
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