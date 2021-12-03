Посол РФ Антонов заявил, что встреча Путина и Байдена стабилизирует обстановку в Европе

Вашингтон, 3 декабря. Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена поможет наладить отношения между странами. В этом уверен посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, диалог будет способствовать стабилизации обстановки в Европе и других странах. Свое мнение дипломат озвучил в ходе общения с журналистами.

«Как в старой песне «Хотят ли русские войн"» — русские войны не хотят. Кто бы что ни говорил о том, что сейчас делается еще один шаг в Европе на пути военного конфликта, — мы делали и делаем все возможное для того, чтобы не допустить резкого обострения ситуации», — сказал Анатолий Антонов.

Встреча президентов пройдет в формате видеоконференции. Ее дата пока не определена.