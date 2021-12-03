Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 декабря 20:46
20:46
Наука
Извержения вулканов привели к массовому вымиранию 450 млн лет назад
20:45
Шоу-бизнес
Певица Анна Седокова заявила, что не приставала к продюсеру Константину Меладзе
20:43
Политика
Публикация FAZ о стратегической ошибке ФРГ в виде «СП-2» возмутила депутата Ананских
20:32
Общество
Кехман анонсировал переименование МХАТ имени Горького
20:31
Происшествия
ФАН публикует кадры съехавшего в кювет автобуса в московском поселке Шишкин лес
20:26
Общество
Нижегородцев пустят на новогодние утренники только с QR-кодами
20:25
Весь мир
Правозащитники Ливии осудили нападение на избирательные участки в Триполи
20:25
Общество
Глава ВЦИОМ Федоров предложил привлечь инфлюенсеров к социальным проектам
20:24
Общество
Елена Бабич озвучила возможную причину гибели сотрудника «Водоканала Петербурга»
20:21
Общество
Вятские палеонтологи обнаружили целый скелет морской рептилии юрского периода
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Посол РФ Антонов заявил, что встреча Путина и Байдена стабилизирует обстановку в Европе

Политика
Посол РФ Антонов заявил, что встреча Путина и Байдена стабилизирует обстановку в Европе
wikipedia.org  /  U.S. Mission Geneva

Вашингтон, 3 декабря. Предстоящая встреча президента России Владимира Путина и главы Белого дома Джо Байдена поможет наладить отношения между странами. В этом уверен посол РФ в США Анатолий Антонов.

По его словам, диалог будет способствовать стабилизации обстановки в Европе и других странах. Свое мнение дипломат озвучил в ходе общения с журналистами.

«Как в старой песне «Хотят ли русские войн"» — русские войны не хотят. Кто бы что ни говорил о том, что сейчас делается еще один шаг в Европе на пути военного конфликта, — мы делали и делаем все возможное для того, чтобы не допустить резкого обострения ситуации», — сказал Анатолий Антонов.

Встреча президентов пройдет в формате видеоконференции. Ее дата пока не определена.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Посол РФ Антонов заявил, что встреча Путина и Байдена стабилизирует обстановку в Европе
путин антонов сша байден
Комментировать
Какой вопрос вы задали бы Владимиру Путину?
Написать