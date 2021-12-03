ОАЭ подписали контракт на закупку 80 французских истребителей

Абу-Даби, 3 декабря. Франция поставит Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) 80 многоцелевых истребителей Dassault Rafale. Соответствующий договор был подписан между президентом Пятой республики Эммануэлем Макроном и правителем ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном в кулуарах международной выставки Expo 2020, проходящей в Дубае.

Как сообщается, сумма сделки составит 19,2 млрд долларов, при этом в нее также входят 12 транспортных вертолетов Н225М Caracal и запасные части для указанной авиатехники.

BREAKING: United Arab Emirates orders 80 @Dassault_OnAir Rafale fighters, the largest export order thus far for the jet in what is has turned out to be a bumper year. [????/Qatari Rafales] pic.twitter.com/I9NdPnb9xu — Livefist (@livefist) December 3, 2021

Французский лидер назвал заключение договора «результатом стратегического партнерства между двумя странами, укрепляющего их способность действовать вместе ради своей независимости и безопасности». Министр обороны республики Флоранс Парли считает сделку исторической, поскольку она стала самым крупным контрактом на поставку авиатехники из когда-либо подписанных между двумя странами.

Примечательно, что в 2011 году ОАЭ, ведущий заказчик оборонной промышленности Франции, отказались от ее предложения поставить 60 истребителей Rafale, назвав такую сделку «неконкурентоспособной».

Ожидается, что новые истребители заменят парк Mirage 2000 в ВВС Эмиратов. Также не исключено, что они могут стать альтернативой американским F-35 — еще находясь в должности экс-президент США Дональд Трамп подписал договор о поставке 50 этих самолетов в ОАЭ, однако пришедшая к власти администрация Джо Байдена заморозила контракт.

Причиной стала критика действий Абу-Даби в Йемене, где они поддерживали правительство Мансура Хади в составе объединенной арабской коалиции и в ходе борьбы с повстанцами наносили авиационные удары по жилым районам мирных людей. Несмотря на появившиеся сообщения о возобновлении сделки, США впоследствии подвергли Абу-Даби критике за активизацию военных контактов с Китаем — одним из условий поставки была гарантия сохранности американских технологий от попадания третьим странам. Не исключено, что завершение многолетних торгов по Rafale объясняется в том числе и этими событиями.

Congratulations to the UAE ???????? on its expected acquisition of 50 F-35 fighter jets. It will join Israel ???????? as the exclusive F-35 operators in the Middle East. https://t.co/CArQQCjCUh pic.twitter.com/VY8FL5lemz — Avi Kaner ابراهيم אבי (@AviKaner) April 14, 2021

В отличие от Вашингтона Париж менее принципиально отнесся к применению своего оружия в наступательных целях. Ранее французские танки AMX-56 Leclerc, стоящие на вооружении ОАЭ, неоднократно отмечались в йеменском конфликте, пока Эмираты не сократили свое военное присутствие в этой стране. Однако эти поставки оружия аравийскому государству вызвали осуждение со стороны правозащитной организации Human Rights Watch. Группа подвергла Париж критике за помощь Абу-Даби, который хоть и менее активно, но все же продолжает вести войну с повстанцами-хуситами совместно с Саудовской Аравией, которая ответственна за множество военных преступлений в Йемене. Эти действия приводят к гибели мирных людей, а также усугубляют гуманитарный кризис в регионе.