Юлия Гаврилина отказалась оскорблять мать Манижи на шоу Comment Out

Москва, 3 декабря. Звезда TikTok и певица Юлия Гаврилина, известная под псевдонимом Юлька Шпулька, приняла участие в юмористическом YouTube-шоу Comment Out. Знаменитость возмутилась, когда ей предложили написать оскорбительный комментарий под фото певицы Манижи с матерью.

Задания, которые давали Гаврилиной на шоу, стали для нее настоящим испытанием. Например, ей предложили написать под фото Манижи в Instagram: «Твоя мать для фотки побриться не могла?». Звезда TikTok категорически отказалась это делать.

«Ребят, нельзя такое писать! Юмор юмором, но вот так вот затрагивать и оскорблять других людей — неправильно. Тут даже речь идет не о Маниже, а ее маме — прелестной женщине. Это не смешно. Мама — святое!» — негодовала певица.

Вместо комментария Юльке Шпульке пришлось исполнять танец с двумя немолодыми женщинами, которые внешне больше напоминали мужчин. Они хватали тиктокершу за грудь и ягодицы, что возмутило многих зрителей Comment Out. По словам некоторых, танец вызвал у них омерзительные чувства.

«Самое ужасное наказание за все время с Юлей и женщинами. Как вообще такое допустить можно было?!» — подчеркнули в комментариях.

Юлия Гаврилина — бывшая девушка TikTok-блогера и рэпера Дани Милохина. Поклонники подозревали, что пара рассталась из-за фигуристки Евгении Медведевой, с которой Милохин катается на «Ледниковом периоде». Сама спортсменка утверждает, что не имеет отношения к этому разрыву.