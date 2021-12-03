В Москве снегоуборочная техника оперативно работает, а в Санкт-Петербурге такого нет. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал российский актер театра и кино, режиссер, сценарист Алексей Чардымский.

Так он прокомментировал новость о гибели работника ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Мужчина угодил между зубьев снегодробильной машины, в результате чего скончался, сообщил источник в экстренных службах.

«Дело все в том, что, как всегда, зима у нас наступает внезапно, а коммунальные службы оказываются к ней не готовы. А городские службы, я думаю, наверное, делают то, что могут, но не совсем так, как нужно», — рассказал Чардымский.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Актер признался, что в его районе из-за снегопада круглосуточные пробки из-за бездействия коммунальных служб. А что касается коммунальщика, смертельно травмированного снегоуборочной машиной, то виновных в этой трагедии нужно обязательно привлекать к ответственности, добавил Чардымский.

«А если уж люди гибнут, то это, наверное, за гранью добра и зла. Мне кажется, нужно привлекать к ответственности. Почему-то в не очень любимой мной Москве все оперативно — выезжает снегоуборочная техника, все чистит. А у нас все как-то так», — резюмировал собеседник ФАН.

Ранее российский актер театра и кино Самвел Мужикян выразил соболезнования родным и близким погибшего сотрудника петербургского водоканала. Он также отметил, что, несмотря на количество снега, коммунальные службы Санкт-Петербурга убирать его не торопятся.