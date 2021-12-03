Билан признался, что не планирует пышно отмечать 40-летие

Москва, 3 декабря. Известный певец Дима Билан поделился планами на свой 40-й день рождения. Артист признался, что не планирует устраивать пышные празднества в честь юбилея.

Билану исполнится 40 лет совсем скоро — он отметит эту дату 24 декабря. Однако певец признался в интервью РИА Новости, что не собирается закатывать роскошный праздник.

«Мужчины по традиции не отмечают особо 40 лет. Наверное, я постараюсь его не заметить», — пояснил исполнитель хита «Невозможное возможно».

По словам артиста, обычно перед его днем рождения проходит большое число концертов и съемок. За счет этого он успевает заранее прожить часть праздника. Однако Билан не исключает, что кто-нибудь устроит ему сюрприз на юбилей, ведь так происходило в предыдущие годы.

«Например, выйду из дома, а там много шаров. Могут быть и сюрпризы, об этом я не знаю», — отметил певец.

Несмотря на традиции и суеверия, исполнитель любит отмечать день рождения на сцене. Есть вероятность, что так произойдет и в этом году.

Дима Билан, по его словам, очень сильно загружен работой. Например, из-за съемок артист не смог посетить церемонию прощания с коллегой по шоу «Голоc» — композитором Александром Градским. Подписчики пристыдили певца за то, что он не пришел проводить музыканта в последний путь.