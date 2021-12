СМИ: в армии США процветает воровство оружия и боеприпасов

Армия США страдает от халатного обращения и воровства оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, что приводит к жертвам среди гражданского населения страны. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По сообщению агентства, за последние десять лет американская армия недосчиталась более 2000 единиц стрелкового и иного вооружения, а также тысяч единиц различных боеприпасов и десятков килограмм взрывчатки. Все это военное имущество было потеряно или похищено с армейских складов.

Похищенное оружие, периодически всплывает в криминальных сводках после различных перестрелок, которые то и дело происходят в американских городах. Боеприпасы тоже дают о себе знать, убивая и калеча случайных людей, которым не посчастливилось наткнуться на эти смертоносные находки.

Тысячи стволов

Согласно данным, собранным журналистами, в период с 2010 по 2019 годы с армейских складов было похищено более двух тысяч единиц оружия, включая более 70 пулеметов, а также 70 различных гранатометов и 25 минометов. Это далеко не полный список, так как многие подразделения не предоставили статистику о похищенном или утерянном оружии.

К тому же, по словам журналистов, даже эти внушительные цифры, скорее всего, являются лишь вершиной айсберга, поскольку командование частей старается не сообщать о пропавшем оружии, прибегая к махинациям в отчетах. Признание существующих проблем обычно происходит лишь после того, как принадлежащее армии оружие всплывает в ходе различных криминальных происшествий, как было, например, с хищением оружия из расположенного в штате Массачусетс Центра армейского резерва армии США им. Линкольна Стоддарда.

Лишь случайное задержание уличного грабителя, который оказался вооружен армейским пистолетом SIG Sauer M11, позволило пролить свет на кражу оружия, включая шесть автоматических винтовок M4 и десять армейских пистолетов.

Практика сокрытия потерь оружия является частью политики Пентагона, который в последние несколько лет перестал предоставлять Конгрессу данные о потерянном и похищенном оружии, которое, чаще всего, попадает на черный рынок.

Закрытые данные

После обнародования расследования высшее военное руководство Соединенных Штатов было встревожено представленными в нем данными.

«Я был откровенно шокирован цифрами, которые там были», — заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли.

Пресс-секретарь Милли заявил, что генерал изучит вопрос о том, каким именно образом профильные службы занимаются отслеживанием и хранением оружия. Милли «хотел бы рассмотреть возможность систематического исправления в будущем, когда учет оружия и возможность отслеживать и запрашивать эти цифры будут упрощены и точны», — сообщил полковник Дейв Батлер.

Кражи или потери случаются чаще, чем армия публично признает. Бригадный генерал Дуэйн Миллер, исполняющий обязанности командующего командованием уголовных расследований армии США значительно преуменьшил масштабы исчезновения оружия, сославшись на записи, в которых сообщается лишь о нескольких сотнях пропавших винтовок и пистолетов. Но внутренний анализ, полученный AP, проведенный Управлением генерального маршала армии, насчитал 1303 единицы огнестрельного оружия.

С самого начала журналистского расследования, которое началось 10 лет назад, армия предоставляла противоречивую информацию по вопросу пропавшего оружия, хотя зачастую данные не предоставлялись вовсе. Источник в вооруженных силах сообщал, что армейские чиновники сопротивлялись разглашению деталей.

Высшие должностные лица армии, морской пехоты и канцелярии министра обороны заявили, что ответственность за оружие является первоочередной задачей, и когда военным становится известно об утере оружия, это вызывает согласованные действия по его поиску. Официальные лица также заявили, что хищения оружия не является широко распространенной проблемой, и отметили, что количество пропавших вооружений составляет ничтожную долю военных запасов.

«У нас очень большой запас оружия в несколько миллионов единиц. Мы относимся к этому очень серьезно и считаем, что делаем очень хорошую работу. Это не значит, что потерь нет. Это не значит, что не допускается ошибок», — заявил представитель Пентагона Джон Кирби.

Реакция Конгресса

Сообщение о масштабах утери оружия вызвала обеспокоенность не только среди военных, но и в Конгрессе.

«В Конгрессе должна быть полная подотчетность с регулярным сообщением о пропавшем или украденном оружии», — заявил сенатор Ричард Блюменталь.

Сенатор от Калифорнии Дайан Файнштейн во время слушаний в Сенате сослалась на случай, когда автоматические штурмовые винтовки, украденные с военной базы, были проданы калифорнийской уличной банде.

До 1994 года Пентагон предоставлял Конгрессу ежегодные данные об украденном оружии. В последние годы Канцелярия министра обороны решала, когда сообщать законодателям о «значительных» потерях или кражах.

После публикации расследования, законодатели хотят не только возобновить эту практику, но и потребовать от военных реформировать систему учета и отслеживания оружия, чтобы каждую пропавшую единицу вооружений можно было отследить.

В письменном заявлении пресс-секретарь Пентагона Кэндис Треш сообщила, что Министерство обороны «с нетерпением ожидает продолжения работы с Конгрессом для обеспечения надлежащего надзора».

Вредные инновации

Для осуществления контроля над оружием в войсках приступили к тестированию системы RFID, которая основана на радиочастотном обмене между централизованной базой данных и устройствами-ответчиками — транспондерами, которыми стало оснащаться оружие.

Встроенные в оружие RFID-метки могут сократить время выполнения трудоемких задач, таких как подсчет и распределение оружия. Однако эти сигналы могут позволить даже противникам, не обладающим передовыми разведывательными технологиями, обнаруживать присутствие американских военнослужащих и следить за их перемещениями в реальном времени.

«Это создало бы значительный риск для безопасности операций на местах, позволяя противнику легко идентифицировать местоположение сотрудников Министерства обороны и, возможно, даже их личность», — заявил представитель Пентагона подполковник Урия Орланд.

Несмотря на «значительные риски», которые по мнению Министерства обороны несет внедрение этой технологии, ее развертывание продолжается на нескольких армейских и военно-воздушных базах.

Впрочем, как показали исследования, данная система не может гарантировать надежное осуществление возложенных на нее функций, а именно — предотвращение краж. RFID-метки могут быть легко скопированы, что дает потенциальным ворам новое преимущество.

Цветочки и ягодки

Проблема пропавшего оружия является лишь вершиной айсберга: еще большей сложностью для американских военных стал учет и контроль над боеприпасами и взрывчатыми веществами. В отличие от оружия, боеприпасы не имеют серийных номеров и отследить их происхождение зачастую не представляется возможным. К тому же учет их расхода зачастую является лишь номинальным.

Как показывает практика, множество взрывчатых веществ похищается как самими военнослужащими, так и неизвестными преступниками, целью которых являются логистические цепочки американской армии. Боеприпасы похищаются из многочисленных вагонов, перевозящих оборудование, боеприпасы и другое военное имущество. Чаще всего не удается точно установить не только обстоятельства кражи, но и что конкретно было украдено.

Впрочем, если обратиться к историческим прецедентам, пропажа двух тысяч единиц оружия не являются для американской армии чем-то чувствительным. В конце концов, афганские Талибы (экстремистское движение, запрещенное в РФ) получили от американского правительства вооружений на десятки миллиардов долларов. А потеря нескольких сот килограммов боеприпасов можно считать мелочью в сравнении с утерей Соединенными Штатами во время учений и транспортировки нескольких единиц ядерного оружия, некоторые из которых так до сих пор и не были найдены.