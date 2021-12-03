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Институт статистики Турции оказался в центре скандала с участием лидера оппозиции

Весь мир
Институт статистики Турции оказался в центре скандала с участием лидера оппозиции
Федеральное агентство новостей  / 

Глава оппозиционной «Республиканской народной партии» (РНП) Кемаль Кылычдароглу спровоцировал громкий скандал своим неожиданным визитом в Институт статистики Турции (TUIK, Turkstat).

Председатель ведущего оппозиционного политического объединения страны хотел лично посетить учреждение, предоставляющее статистические данные, на которые ориентируются государственные структуры, однако его туда попросту не пустили.

Причиной инициативы политика стало то, что в условиях обострившегося экономического кризиса и рекордного падения курса национальной валюты Turkstat официально публикует заниженные данные о показателях годовой инфляции. По словам Кылычдароглу, обнародованная институтом информация о повышении цен на 21,31% не является достоверной. Например, Исследовательская группа по инфляции (ENAG) ранее предоставляла общественности свой собственный показатель — 58,65%.

На этом фоне оппозиционер хотел выяснить истину в личной беседе с руководством TUIK, однако встреча с ним так и не была согласована. Тогда Кылычдароглу решил приехать туда без предупреждения, поскольку устав Института статистики говорит, что выйти на прямой контакт с администрацией можно, просто посетив главный офис.

Осложнило ситуацию то, что политик явился туда не один, а в сопровождении большого числа журналистов, запечатлевших тот факт, что охрана Института статистики Турции не дала председателю РНП даже войти на прилегающую территорию учреждения через ворота.

«Они служат не государству, а дворцу», — заявил Кемаль Кылычдароглу в последующем разговоре с прессой, подрозумевая под дворцом правительство Реджепа Тайипа Эрдогана.

В результате возникшая перепалка только усугубила ситуацию, которую руководство Turkstat хотело предотвратить. Если бы визит политика в учреждение прошел без такого рода осложнений, это, возможно, не привело бы к скандалу такого масштаба, широко растиражированному в СМИ.

Турецкий кризис

Турция переживает непростые времена из-за прямого вмешательства президента Реджепа Тайипа Эрдогана в финансовую политику страны: он неоднократно настаивал на снижении ключевой процентной ставки Центробанка, что привело к росту инфляции и обвалу турецкой лиры.

Этот шаг не был безоговорочно принят даже в правящей элите: национальный лидер неоднократно увольнял глав ЦБ, сопротивлявшихся его инициативе, а только накануне министр финансов и казначейства Турции Лютфи Эльван ушел в отставку из-за несогласия с действиями президента.

Эрдоган при этом публично заявляет о том, что не намерен повышать процентную ставку даже несмотря на сложности, возникшие у простых турок, уровень жизни которых существенно упал. Напротив, президент планирует снижать указанный показатель вплоть до 2023 года.

Китайская модель

На последнем заседании Центрального исполнительного совета он объяснял свою политику переходом к экономической модели, ранее принятой в КНР.

«Наша цель — увеличить производство в Турции и вывести его из-под давления процентных ставок. Мы привлечем внимание иностранных инвесторов производством. Так вырос Китай. Но мы ближе к рынку, мы выгоднее их», — сказал Эрдоган.

Сам он отмечает, что правительство выбрало непростой путь, однако президент весьма оптимистичен: по его прогнозам, ощутимых результатов эксперимента стоит ожидать в течение полугода.

Сложности на пути к амбициозному плану

Несмотря на все это сейчас Анкара фактически жертвует средним классом в угоду своему амбициозному плану. Снижение стоимости лиры делает страну более привлекательной для иностранных клиентов, заинтересованных в дешевом зарубежном производстве.

Однако турецкая продукция нередко содержит в себе западные комплектующие, что не позволит существенно снизить цену на продукцию. Так что рост конкурентоспособности будет касаться только отдельных отраслей вроде текстиля и других, опирающихся только на свое сырье.

Другая сложность заключается в том, что многие предприятия государства обеспечивали свою работу на взятых в западных странах кредиты. При условии получения доходов в дешевой национальной валюте им необходимо выплачивать иностранные долги, с каждым днем все более увеличивающиеся. И в этих условиях, например, строительные компании не имеют возможности сильно повышать цены на домашнем рынке. Рядовые граждане испытывают на себе все последствия кризиса и уже не демонстрируют готовности идти на крупные траты.

Так что даже при наилучшем раскладе Турции будет трудно конкурировать с Китаем как по уровню цен, так и в развитии промышленных мощностей. И в долгосрочной перспективе все это может привести к еще большему кризису.

Почему новая экономическая модель Эрдогана грозит Турции большими проблемами
Global Look Press / Kremlin Pool/Global Look Press

Недовольство среди населения неуклонно растет, а это наталкивает на мысль о том, что президентские выборы 2023 года Реджеп Тайип Эрдоган действительно может проиграть. Тогда новому лидеру придется восстанавливать серьезно пострадавшую страну.

Однако в том случае, если рискованный шаг нынешнего главы государства оправдает себя, — это сможет выправить изрядно ухудшившийся в последние годы рейтинг и даст ему шанс сохранить высокий пост.

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турция эрдоган инфляция кылычдароглу
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