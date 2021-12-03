Путин и Эрдоган по телефону обсудили российско-турецкие отношения

Анкара, 3 декабря. Российский президент Владимир Путин провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа состоялась в телефонном формате.

Лидеры обсудили ситуации в Сирии, Ливии и Украине. Отдельно Путин и Эрдоган поговорили о Закавказье, информируют турецкие журналисты со ссылкой на администрацию президента.

Главы государств также затронули вопрос российско-турецких отношений.

Ранее о предстоящей телефонной беседе Путина и Эрдогана сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в ходе переговоров может обсуждаться предложение Турции о посредничестве между Москвой и Киевом.