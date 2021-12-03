Инвалид-колясочник из Петербурга рассказал о проблемах передвижения на метро

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. В России это не официальный праздник, видимо, поэтому петербуржцам с ограниченными возможностями сегодня, как и всегда, пришлось потратить на поездку в метро на 20-30 минут больше, чем остальным пассажирам.

Житель Северной столицы Илья Пекарев оказался в инвалидной коляске в раннем детстве из-за врачебной ошибки. С тех пор большинство видов общественного транспорта оказались для него недоступны. Практически единственным исключением является подземка, но и здесь не все так просто. Для того, чтобы спуститься по эскалатору, инвалидам-колясочникам требуется помощь сотрудников метрополитена. Как рассказал Пекарев, предлагаемая альтернатива — тележки «ТЭМИ» — попросту опасна для жизни.

Илья живет неподалеку от открытой в октябре 2019 года станции метро «Дунайская». Для удобства пассажиров она оборудована траволаторами, однако петербуржца регулярно встречает табличка «Проход запрещен». Любую поездку на метро Илье приходится планировать заранее: ведь путешествие начинается с предварительного звонка сотрудникам метрополитена. Так как сопровождающие приезжают с других станций, делать это приходится за полчаса до выхода из дома. После чего инвалид ждет помощи еще 15 минут — уже в метро.

«Естественно, к этому все привыкли, но с этим что-то надо делать», — отмечает Илья.

Еще одну проблему представляют сами сопровождающие. Для спуска взрослого человека в инвалидной коляске нужна помощь четырех человек. Чаще всего, двое из них — другие пассажиры, а не обученные профессионалы. Кроме того, по словам Ильи, большинство сотрудников метрополитена совершенно не разбираются в технических характеристиках инвалидных колясок, а потому их действия потенциально способны навредить его средству передвижения и даже собственному здоровью петербуржца.

«Есть прием баланса. На вот этом балансе можно спокойно спускаться по лестнице, не боясь перевернуться, упасть и все прочее. А сотрудники метрополитена просто берут меня, дают дополнительную нагрузку на коляску. Происходит нагрузка, это не хорошо ни для коляски, ни для меня, ни для безопасности передвижения», — поясняет Пекарев.

В поисках решения проблемы Илья неоднократно обращался в вышестоящие инстанции. Все попытки петербуржца изменить ситуацию разбились о безразличие чиновников.

«Я пытался и с метрополитеном поговорить по этому поводу, ну, что надо как-то сотрудников обучать, писал им жалобы, что сотрудники не обучены, надо что-то с этим делать. Никаких вариантов, кроме отписок, я не получал», — сетует он.

Очевидно, забота о гражданах с ограниченными возможностями для властей Санкт-Петербурга — это льготный проезд на неудобных для них видах транспорта и невнимание к проблемам, которые возникают у них при поездках на формально доступном транспорте. Впрочем, как недавно отметил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, халатность администрации Александра Беглова подвергает опасности и жизни граждан без инвалидностей. Как показывает практика, городские власти оказались не готовы ни к зиме, ни к существованию людей с ограниченными возможностями.