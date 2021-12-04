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Аналитики сообщили, когда может наступить дефолт в США

Весь мир
Аналитики сообщили, когда может наступить дефолт в США
Global Look Press  /  CNP/AdMedia

Вашингтон, 3 декабря. США могут столкнуться с дефолтом в период между 21 декабря и 28 января, если конгресс страны не поднимет потолок государственного долга. Об этом сообщили аналитики Двухпартийного политического центра.

По мнению экспертов из аналитического центра, достижение долгового лимита может произойти в США раньше, чем они прогнозировали ранее. Потолок задолженности, указывающий на количество денег, которые федеральное правительство может позаимствовать, устанавливается законом. Если власти не сумеют принять соответствующие меры, наступит так называемый «День Икс», когда появится необходимость объявления дефолта. Они подчеркнули, что такое беспрецедентное событие может иметь катастрофические последствия для финансовых рынков и всей страны в целом.

15 декабря является ключевой датой, так как в этот день Министерство финансов должно осуществить оплату в 118 млрд долларов Целевому фонду обслуживания автомагистралей. Если налоговые поступления в этот период будут недостаточными, правительство может действительно столкнуться с кризисной ситуацией с наличностью.

По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, неспособность продлить долговой потолок может подорвать экономическое восстановление страны после пандемии.

Ранее Сенат США подписал законопроект, который продлевает финансирование правительства до середины февраля, чтобы в очередной раз избежать дефолта по внешним обязательствам и дать законодателям время для принятия бюджета на следующий год. Этот документ является лишь временной мерой, принятой в экстренном порядке на фоне приближающегося дедлайна по предыдущему аналогичному решению о временном продлении финансирования правительства.

Несмотря на то, что напряженность между республиканцами и демократами в конгрессе спала, у законодателей все еще нет некого плана касательно поднятия долгового потолка. Демократы настаивают на том, что этот вопрос является совместной ответственностью обеих партий, с чем не согласны консерваторы.

«Те, кто верят, что вопрос о долговом лимите можно спокойно отложить в декабрьский ящик со всеми другими законами, ошибаются. Конгресс ходит по острию ножа и может столкнуться с финансовым крахом, если он отправится на каникулы без разрешения долгового кризиса», — отметил директор по экономической политике Двухпартийного политического центра Шай Акабас.

В октябре, после угрозы дефолта впервые за всю историю США, конгресс повысил официальный долговой лимит до 480 млрд долларов, чтобы получить время до декабря, однако данная мера уже почти исчерпала себя.

 

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