Аналитики сообщили, когда может наступить дефолт в США

Вашингтон, 3 декабря. США могут столкнуться с дефолтом в период между 21 декабря и 28 января, если конгресс страны не поднимет потолок государственного долга. Об этом сообщили аналитики Двухпартийного политического центра.

По мнению экспертов из аналитического центра, достижение долгового лимита может произойти в США раньше, чем они прогнозировали ранее. Потолок задолженности, указывающий на количество денег, которые федеральное правительство может позаимствовать, устанавливается законом. Если власти не сумеют принять соответствующие меры, наступит так называемый «День Икс», когда появится необходимость объявления дефолта. Они подчеркнули, что такое беспрецедентное событие может иметь катастрофические последствия для финансовых рынков и всей страны в целом.

NEW: @BPC_Bipartisan now projects the debt limit X Date will most likely arrive btwn Dec 21 - Jan 28, w/ a higher chance than usual that it will fall during the front portion of the range. To ensure all payments are made in full & on time, Congress would need to act before recess