Депутат Драпеко пояснила суть внесенного в Госдуму закона об изменении правил для малоимущих

Депутат Госдумы Елена Драпеко пояснила суть законопроекта, внесенного в нижнюю палату парламента представителями фракции «Справедливая Россия — За правду». Законопроект предлагает изменить правила признания гражданина малоимущим.

«Российская газета» сообщила, что Правительство РФ утвердило новые правила, по которым будет рассчитываться «граница бедности». По информации «Коммерсанта», это предложение ранее внес Минтруд РФ. Проект постановления, предложенный министерством, вводит дополнительный инструмент для оценки бедности в РФ. «Границей бедности» будут считать расчетный показатель, дополняющий прожиточный минимум. Этот показатель будет учитывать уровень общей инфляции, а не изменения «минимального набора потребления».

Предложение группы депутатов, как уже сейчас можно улучшить положение малоимущих, Елена Драпеко сформулировала в авторской колонке для ФАН. Напоминаем, мнение колумнистов является их личной позицией, которая может не совпадать с позицией редакции ФАН.

Федеральное агентство новостей /

Как помочь малоимущим. Колонка Елены Драпеко

Депутаты нашей фракции внесли на рассмотрение Государственной думы новый закон, суть которого в том, чтобы изменить правила признания человека малоимущим. Мы предлагаем исчислять уровень доходов россиян по новой схеме: признавать человека малоимущим уже после того, как с него будут вычтены все налоги и выплаты, которые он должен заплатить государству. Напомню, согласно действующему законодательству, семья или одинокий гражданин считаются малоимущими и имеют право на соответствующие льготы и пособия, если их среднедушевой̆ доход ниже величины прожиточного минимума.

Сегодня у нас прожиточный минимум устанавливается в среднем по региону и в среднем по России. Но если доход гражданина оказывается хоть чуть-чуть выше прожиточного минимума, то такой человек уже не признается малоимущим и не может рассчитывать на социальные льготы и выплаты. Однако в реальности получается, что после того, как с такого человека вычтут все налоги, у него на руках остается денег меньше прожиточного минимума. Суть нашего предложения — определять, является ли гражданин малоимущим, после того, как с него будут вычтены все налоги и выплаты, которые он обязан заплатить. Мы рассчитываем, что этот законопроект поможет улучшить положение наиболее незащищенных наших граждан.

Федеральное агентство новостей /

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.